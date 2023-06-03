فعاليات وأنشطة مراكز شباب أسيوط.. بمناسبة الاحتفال بيوم البيئة العالمي

نفذت وزارة الشباب والرياضة ( الإدارة المركزية لتنمية النشء ) من خلال الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين ، مجموعة من الفعاليات والأنشطة التفاعلية بمراكز شباب محافظة أسيوط ، في إطار تنفيذ توصيات مؤتمر المناخ الذي عقد بمدينة شرم الشيخ برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتماشيا مع الاحتفال بيوم البيئة العالمي خلال الفترة من (5-11) من يونيو الجارى 2023 ، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط .

وأشارت جيهان حنفى وكيل الوزارة -رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء إلى أن الفعاليات تضمنت مجموعة من المحاضرات لتوعية النشء للاهتمام بالبيئة والتنمية المستدامة ، ومخاطر التلوث بشكل عام وخاصة تلوث البلاستيك ، بالإضافة إلى إقامة ورش سماعية وحوارية للافكار البناءة من النشء حول البيئة ومخاطر التلوث ، علاوة على ورش عمل تطبيقية حول تدوير المخلفات ، إعداد ابتكارات ونماذج لحلول مشكلة التلوث وغيرها .

وفى السياق ذاته أشارت إيمان عثمان مدير عام الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين أن الفعاليات تتضمن مجموعة من الزيارات الميدانية على الهامش وفقا للمتاح داخل المحافظات وتتضمن زيارات للمحميات الطبيعيه والاماكن التي تخص البيئة ، بالإضافة إلى عمل معسكرات بيئية في مراكز الشباب وخارجها بمشاركة شباب سفراء البيئة ، أعضاء اندية المناخ والبيئة ، علاوة على زراعة اشجار داخل مركز الشباب وخارجه.

دحر التلوث بالمواد البلاستيكية

كما تضمنت الفعاليات ندوة توعوية تحت شعار " دحر التلوث بالمواد البلاستيكية " بمركز شباب عرب العوامر بمركز أبنوب بمشاركة الطلائع أعضاء شعبة المناخ و البيئة بالمركز ، حاضر فيها خالد محمد مدير إدارة الإعلام والتوعية بجهاز شؤون البيئة التابع لمجلس الوزراء ، شرح خلالها عدداً من الموضوعات المتعلقة بالمناخ والبيئة ، بالاضافة إلى الاضرار الناتجة عن تلوث البيئة، وظاهرة الانبعاث الحراري ، وأخطار التلوث بالمواد البلاستيكية وأضرارها علي الإنسان والصحة والبيئة.