محمد هاني: جاهزون للوداد.. وهدفنا إسعاد الجماهير

أكد محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق جاهز لمباراة الوداد المغربي التي تقام مساء غد على استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال هاني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «إفريقيا تعرف النادي الأهلي وقيمته من خلال تتويجه باللقب الإفريقي ووصوله إلى النهائي. تم التحضير بشكل جيد لمباراة الوداد، ونسعى دائمًا إلى تنفيذ تعليمات الجهاز الفني خلال المباريات».

وأوضح كابتن الأهلي أن الفريق لم يتمنَّ مواجهة فريق عن آخر في نهائي دوري الأبطال، وجميع اللاعبين استعدوا بشكل جيد لمباراة الوداد.

وواصل هاني حديثه: «الأهلي هو الكيان الكبير، ونظام العمل والأهداف واحدة رغم اختلاف اللاعبين الذين شاركوا في نهائي البطولة. على مدار الفترة الماضية هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد ونسعى إلى ذلك بكل قوة».

ووجه هاني الشكر إلى جماهير الأهلي على دعمها ومساندتها للفريق من خلال الحضور القوي، لافتًا إلى أن وجود الجماهير دافع قوي للاعبين، ودائمًا ما يكونون في الموعد، مؤكدًا أن هدف اللاعبين هو إسعادهم.

تصريحات كولر

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن الفريق استعد بشكل جيد لمباراة الوداد من خلال التدريبات ومشاهدة مباريات الفريق المغربي ودراسته للوقوف على كافة نقاط القوة والضعف.

وأضاف كولر: «سعداء بالتواجد في نهائي دوري أبطال إفريقيا. خلال مرحلة المجموعات كان هنا تشكيك من البعض في صعود الفريق، ولكن الأهلي استطاع أن يواصل مسيرته وغدًا سيخوض مباراة الذهاب في نهائي دوري الأبطال».

وواصل حديثه: «الوداد من الفرق القوية والمميزة في قارة إفريقيا، ونسعى بكل قوة لتحقيق أهدافنا من مباراة الغد».

وتطرق المدير الفني للرد على غياب محمد الشناوي قائلًا: «الشناوي لاعب مهم ولكن الإصابة، وهي جزء من كرة القدم، منعته من المشاركة في التدريبات أكثر من ١٧ يومًا وشارك في التدريب الجماعي، وكان قد أدى فقرات التدريب مع الحراس من قبل، وفضلت عدم المجازفة بوجوده في مباراة الغد، ولدينا قائمة كبيرة ومميزة من اللاعبين، وأثق في أي حارس أو لاعب يشارك مع الفريق أمام الوداد».

وتمنى كولر الشفاء العاجل للاعب الوداد عبد الله حيمود، وفي الوقت نفسه شدد على أن غياب أي لاعب لن يؤثر على الوداد.

وواصل المدير الفني حديثه: «لست من الذين ينظرون إلى الماضي ولا نتأثر به ودائمًا ما ننظر إلى الأمام. النهائي السابق بين الأهلي والوداد كان من مباراة واحدة، والمعطيات مختلفة تمامًا عن نهائي هذا العام والذي يقام من لقاءين».

واختتم مارسيل كولر حديثه بالتأكيد أن الأهلي تطور كثيرًا، وأن الفريق سوف يبذل أقصى جهد لتحقيق نتيجة تساعده بشكل كبير قبل مباراة العودة في المغرب.