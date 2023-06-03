تدريبات عملية ومحاضرات نظرية للحكام الجدد بالفيوم

أجرت لجنة الحكام بمنطقة الفيوم لكرة القدم، تدريبات عملية ومحاضرات نظرية للحكام الجدد فى المحافظة وذلك فى ملعب مركز شباب العدوة بالفيوم.

وشهد الكابتن سامح سعد المدير التنفيذى لمنطقة كرة القدم بالفيوم والكابتن احمد راضى نائب المدير التنفيذى للمنطقة التدريبات العملية والمحاضرات التى تم تقديمها للحكام المشاركين.

وكان الإتحاد المصرى لكرة القدم قد اعتمد نتيجة الحكام الجدد بالمنطقة والتى أسفرت عن نجاح 21 حكما جديدا وهم إجمالي من تقدموا للاختبارات بنسبة نجاح بلغت 100% .

وقام بالإشراف على عملية تنظيم اللقاء وإعداد قاعات المحاضرات والملاعب الكابتن محمد طه عضو لجنة الحكام بمنطقة الفيوم والمعد البدنى للحكام والكابتن عمر سيد معوض المسئول الادارى بلجنة الحكام.

وقام بالقاء المحاضرات الكابتن صبرى برديسى عضو لجنة الحكام بالفيوم والمحاضر بالاتحاد المصرى لكرة القدم، والتى تناولت شخصية الحكم و"تكنيك" استخدام الراية.

وتحدث سيد الشورة مدير لجنة حكام الفيوم عن الإستعداد النفسى والبدنى للحكام قبل المباريات، ورحب المدير التنفيذى للمنطقة ونائبه بالحكام الجدد وانضمامهم إلى كتيبة حكام كرة القدم بالفيوم مطالبينهم ببذل الجهد من أجل ان يكونوا حكاما متميزين في الملاعب المصرية والدولية.

تدريبات عملية شاملة لحكام الفيوم على أرض الملعب

عقب ذلك تم إجراء تدريبات عملية للحكام على أرض الملعب، شملت التدريبات على اسلوب إستخدام الراية فى رميات التماس والركلات الركنية وركلة المرمى والتسلل "القريب والوسط والبعيد" وفى الإشارة على ارتكاب الأخطاء من المهاجمين والمدافعين والتحركات الجانبية فى المسافات القصيرة.

وتقدم المدير التنفيذى لمنطقة الفيوم ولجنة الحكام بالشكر والتقدير الى الكابتن منتصر الفحل رئيس مجلس إدارة مركز شباب العدوة التابع لإدارة مركز الفيوم الشبابية والكابتن فتحى إبراهيم المشرف الرياضى بالمركز على تعاونهم فى تجهيز الملعب وقاعة المحاضرات وتوفير كافة سبل الراحة للحكام من أجل نجاح التدريبات العملية والمحاضرات.

وفي سياق متصل قامت لجنة الحكام بمنطقة الفيوم اليوم بتقديم محاضرة فنية وإجراء تدريب عملى للحكام الجدد الذين انضموا لعائلة حكام الفيوم بعد نجاحهم فى اختبارات لجنة الحكام الرئيسية، بحضور محمد طه محمد عضو لجنة حكام الفيوم والمعد البدنى للجنة بمركز شباب العدوة، والكابتن سيد الشورة مدير لجنة حكام الفيوم

والكابتن صبرى صادق عضو اللجنة والمحاضر بالاتحاد المصرى لكرة القدم والكابتن عمر سيد مقرر لجنة الحكام،

والكابتن سامح سعد المدير التنفيذى لمنطقة الفيوم لكرة القدم والكابتن احمد راضى نائب المدير التنفيذى لمنطقة الفيوم وذلك لدعم وتحفيز الحكام فى بداية مشوارهم فى مجال التحكيم متمنين لهم التوفيق خلال مشاركاتهم في كافة المناسبات الرياضية في الفترة المقبلة.