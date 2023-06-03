الأهلي يختتم مرانه الختامي استعدادًا لمباراة الوداد

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الختامي استعدادًا لمباراة الوداد المغربي، التي تقام في التاسعة مساء غد على استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأدى الفريق مرانه الختامي في السادسة مساء اليوم على استاد القاهرة، بحضور وسائل الإعلام في ربع الساعة الأولى وفقًا للقواعد المنظمة للبطولة.

خاض الفريق فقرة إحماء تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل تنفيذ بعض الجوانب الخططية.

عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي محاضرة بالفيديو مع اللاعبين داخل فندق الإقامة، للحديث في كافة الأمور الفنية الخاصة بالمباراة.

مران الأهلي

وعقد عصر اليوم بمقر النادي بالجزيرة، الاجتماع الفني الخاص بالمباراة، وحضره الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، والطاقم الإداري، في حضور ممثلي الاتحاد الإفريقي وحكم ومراقب المباراة ومندوبي نادي الوداد.



وخلال الاجتماع تمت مناقشة كافة الجوانب الإدارية المتعلقة بالمباراة وموعد وصول الفريقين إلى أرض الملعب والزي الخاص بكل فريق، وبقية الأمور التنظيمية الخاصة باللقاء.



الأهلي بزيه الأساسي ضد الوداد

ويرتدي الأهلي الزي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأخضر بالكامل، فيما يرتدي فريق الوداد الزي المكون من القميص الأسود والشورت الأسود والشراب الأبيض، ويرتدي حارس الفريق زيًّا من اللون السماوي بالكامل.



