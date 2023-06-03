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السبت 03 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

مقالات الرأي

كلام فى الهوا

يقول الكاتب الأمريكى «ديمون زهاريادس» فى كتابه الأثر المذهل للعادات البسيطة الذى ترجمته مروة هاشم «اعتدت المزاح مع زوجتى قائلاً لها إننا قادرون على تدريب كلبنا ليصبح مثل أحد مقاتلى النينجا، إذا أردنا ذلك معاً، فالكلاب يمكن تدريبها على القيام بأى شىء وذلك من خلال التكرار» والحقيقة أنه لا يختلف الوضع كثيراً بالنسبة إلينا نحن البشر وهو أن العادات هى التى تحدد شخصيتك. 

ليحيا الإنسان حياة هادئة، ولأنه لا يوجد إنسان مثل الآخر، فكل شخص يختلف عن الآخر سواء ما زال على قيد الحياة أو انتقل إلى الآخرة.

 لتبقى حقيقة واحدة تتمثل فى أن التدريب هو أساس كل شىء ترغب فى تحقيقه حتى فى إجادة الألعاب الرياضية. 

وهنا أتذكر شعاراً عظيماً فى معسكرات التدريب العسكرى، هو العرق فى التدريب يوفر الدماء فى الحروب.

 ولا تخجل من مرات الفشل حتى لا تنهار أحلامك واستمر فى التدريب فسوف تصل إلى هدفك.

 

لم نقصد أحدًا!

 

الجريدة الورقية