المنيا تتوج بطلا للصعيد بتغلبه على كوم امبو في النهائي

حقق فريق نادي المنيا مواليد 2007 لكرة القدم الفوز ببطولة الصعيد، والصعود لدوري الجمهورية الموسم المقبل، بعد تغلبه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب على فريق كوم امبو.

حيث حسم مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة بملعب الفريق الأسواني، وتعادل اليوم سلبياً بملعب نادي المنيا الجديدة، وجاءت المباراة متكافئة من قبل الفريقين ، ولم يتمكن أي منهم من إحراز الأهداف، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي، وحرص على حضور مباراة اليوم المحاسب عاطف عبدالجابر رئيس مجلس إدارة النادي.

و شادي عادل عضو مجلس الإدارة والمشرف على قطاع الناشئين، والمهندس علي بهاء عضو مجلس الادارة، وكابتن طه حسن مدير القطاع، وكابتن عبد ربه شقراني مدير قطاع البراعم ، وقدموا التهنئة للجميع، وهنأ عبد الجابر جميع اللاعبين والجهاز الفني.

وأكد على توفير الدعم الكامل للقطاع ، مطالبهم ببذل المزيد من الجهد في الموسم المقبل والمنافسة وسط كبار الأندية، وقاد فريق المنيا مواليد 2007 هذا الموسم كل من، محمد خيري مديراً فنياً، أحمد يحي مدربا عاما، حسن سيد مدرب حراس مرمى، محمد العباسي أخصائي علاج طبيعي، محمد أبو العلا مدير إداري، ناصر أديب مدير مالي.