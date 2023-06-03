دجلة يعرقل صعود زد الممتاز ويحافظ على آماله في المنافسة

حافظ وادي دجلة على آماله في المنافسة على الصعود للدوري الممتاز وذلك بتغلبه اليوم على بورتو بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين في ختام مباريات الجولة 28 بدوري القسم الثاني.

احرز نظف اللقاء الوحيد اللاعب محمود دياسطي في الشوط الثاني من اللقاء.

بهذا الفوز رفع دجلة رصيده من النقاط الى 54 نقطة وينفرد بالمركز الثاني بعد تراجع السكة الحديد للمركز الثالث برصيد 51 نقطة بهزيمته أمس أمام الإنتاج الحربي 2/3 .

وتشهد الجولة 29 مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين زد اف سي المتصدر ب59 نقطة ووادي دجلة ويتجدد على نتيجتها شكل المنافسة امان بصعود زد رسميا للممتاز أو تأجيل إعلان اسم الفريق الصاعد للجولة الأخيرة.

وشهدت الجولة 28 المجموعة الثانية الغاء مباراة الاعلاميين والترسانة بعد انسحاب الإعلاميين من المباراة في الدقيقة 10 لعدم اكتمال عدد اللاعبين بعد تسجيل الترسانة لهدفين عن طريق اوجستين اوتو و يسري وحيد.

وفاز القناة على النصر بهدفين دون رد أحرزه ما مواندا وأحمد عبدالرازق وتغلب الإنتاج الحربي على السكة الحديد بثلاثية مقابل هدفين وفاز المصرية للاتصالات على المستقبل بثلاثية دون رد .

وفاز العبور على كهرباء الإسماعيلية الكهرباء 1/2 احرز هدفي العبور محمد رجب وشيكا أحرز هدف الكهرباء احمد جمعة

وفاز بتروجيت على الشرقية للدخان بثلاثية مقابل هدف احرز ثلاثية بتروجيت احمد رضا وإسماعيل بامبا ومحمد توفيق واحرز هدف الدخان حسام عبدالواحد

ومن المقرر أن يسدل الستار على مباريات الجولة 28 بإقامة مباراة وادي دجلة وبورتو اليوم.

في سياق أخر، قرر مجلس ادارة نادي الأوليمبي إسناد مهمة الإدارة الفنية للفريق الكروي الأول لسيد عبدالمطلب رسميًا.

وجاء إسناد مهمة الإدارة الفنية لسيد عبدالمطلب لخلافة سعيد عبدالعزيز المدير الفني السابق الذي رحل عن الفريق السكندري بعد ضياع التأهل لدوري المحترفين بسبب النتائج السلبية التي حققها الفريق خلال اللحظات الأخيرة.

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