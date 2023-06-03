التغير المناخي وإنخفاض انتاج القمح.. السلعة الاستراتيجية في "خطر"

يعد التغير المناخي والاحترار العالمي من أكثر المشكلات البيئية التي تواجه البشرية في الوقت الحالي، ويتعلق الأمر بزيادة درجات الحرارة في الأرض بسبب الانبعاثات الكربونية، أخطار كبيرة وتأثيرات متضاعفة سببها الرئيسي التغيرات المناخية، حيث إن التغيرات المناخية ألقت بظلالها السلبية على الكثير من مناحي الحياة، ونظرًا للتأثيرات الكبيرة التي سببتها التغير المناخي، فأن الأخطار تتزايد وهناك قلق كبير من قبل عدد من المواطنين.

التغير المناخي خطر والاحترار العالمي أخطار تواجه البشرية

وارتفاع درجات الحرارة وسقوط الثلوج هي أحد التأثيرات التي خلفها التغير المناخي، والذي لها أخطار كبيرة على الحياة البشرية، حيث إن لارتفاع درجات الحرارة تأثيرات كبير وتهديد لعدد من المحاصيل المهم والأستراتيجية لعدد من الدول وهو محصول القمح.

وخرجت خلال الفترة الماضية، دراسة تؤكد خطورة التغيرات المناخية على عدد من المحاصيل الزراعية، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، أكدت دراسة حديثة لمجلة "علوم المناخ والغلاف الجوي" الأميركية، أن موجات الحر الشديد والجفاف، تهدد الإمدادات الغذائية العالمية.

ومن الممكن ان يكون خلال الفترة المقبلة وبسبب ارتفاع درجات الحرارة وقلة المحصول أن نشهد ارتفاع في الأسعار، وقارن الباحثون في الدراسة بين قدرة التحمل الفسيولوجي للقمح الشتوي في نماذج مناخية مختلفة.

وانتهت الدراسة في أحد الجامعات الأمريكية، إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يمكن أن يتسبب في تباطئ نمو القمح وتكسير الإنزيمات الرئيسية داخله، ونتيجة لذلك قال الباحثون إن ما قدموه من تأثير المناخ على القمح يهدف إلى إظهار خطورة التهديد المناخي للمحاصيل من أجل دفع القادة السياسيين إلى التحرك والاستعداد.

ظاهرة التغير المناخي والاحترار العالمي بدأت في القرن العشرين

وبدأت ظاهرة التغير المناخي في الظهور في القرن العشرين، ومنذ ذلك الحين تزايدت بشكل كبير، ويشير التغير المناخي إلى التغيرات الطويلة الأمد التي تحدث في الطقس، ودرجات الحرارة، والرياح، ونمط الأمطار، ومستوى البحر، وغيرها من العوامل المرتبطة بالتكوين الجوي والبيئي، حيث يتسبب الاحترار العالمي في زيادة درجات الحرارة في الأرض، والتي بدورها تؤدي إلى ظواهر طبيعية متعددة مثل الفيضانات، والجفاف، وتغيرات في نمط الأمطار، وارتفاع مستوى البحار والمحيطات.