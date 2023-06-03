اكتشاف نقش أثري جديد في جبل الحقون بالسعودية.. من 1500 عام

أجرت هيئة التراث بالمملكة العربية السعودية، عملية مسح لعدد من المناطق التاريخية والثقافية بالسعودية، وضمن أعمال المسح التي تجريها أعلنت عن اكتشاف وتوثيق نقش أثري عربي مبكر، يقع في جبل الحقون بمنطقة حمى الثقافية في نجران، ويعود هذا النقش العربي لقبل 1500 سنه من الآن، كما أنه من الممكن أن يكون هذا النقش لتاجر مر بهذا المكان منذ فترة طويلة.

ويُعدّ هذا الاكتشاف إضافةً علمية في سجل الكتابات العربية المبكرة في جنوب الجزيرة العربية، وهذا الاكتشاف يؤكد أن حلقات تطوّر الكتابة العربية شملت جنوب الجزيرة، وليس شمالها الذي شهد تسجيل أغلب النقوش العربية المبكرة.

نقش أثري عربي

نقش أثري عربي

وهذا النقش العربي التذكاري الذي عثرت عليه هيئة التراث بالمملكة العربية السعودية، يعود لكعب بن عمرو بن عبد مناة، الذي سجّله وختَمه بتاريخ تنفيذه وفقاً للتقويم النبطي، وذلك باستخدام أسـلوب الرموز النبطية ذات القيم العددية.

وأضافت أن تاريخ هذا النقش يشير إلى أن صاحبه كان تاجراً مارّاً بهذا الطريق قاصداً موطنَه في شمال غرب الجزيرة العربية، مبينة أن قواعد التاريخ بينت أن سنة 380 بتقويم بصري تعادل سنة 485م، وذلك بعد إضافة 105 سنوات.

وسبق النقش الذي تم اكتشافه من قبل هيئة التراث بالمملكة العربية السعودية، عدة نقوش منها 3 في محافظة العُلا وهي:

ــ نقش رقوش سنة 267م:

عثر عليه في موقع الحجر (مدائن صالح) ويؤرخ هذا النقش بعام 267 م وهو ما يضعه في نفس الفترة الزمنية لنقش "أم الجمال الأول" أقدم النقوش الشامية.

ويتكون نقش "رقوش" من 36 كلمة في تسعة أسطر كلها عربية باستثناء سبع كلمات آرامية الأصل. ونصه الآتي: 1 - هذا قبر صنعه كعب بن 2 - حارثة لرقوش ابنة 3 - عبد مناه أمه وهي قد 4 - توفيت في الحجر 5 - سنة اثنتين وستين ومائة 6 - في شهر تموز ولعن 7 - رب العالم من يغير القبر 8 - هذا ومن يفتحه ما عدا 9- ولدها ولعن ربُ العالم من يقبر به و من يشيد فوقه

اللافت في "رقوش" أن الدكتور عبدالرحمن الأنصاري رئيس قسم الآثار في جامعة الملك سعود سابقاً وآخرين اعتبروا النقش عربياً من الناحية اللغوية.

نقش قرح "المابيات" 280م:

نقش "المابيات" كشفت عنه حفائر قسم الآثار بكلية السياحة والآثار، جامعة الملك سعود بموقع قرح الإسلامي، المابيات في الموسم الثاني للحفائر (1426هـ / 2005م) وهذا النقش يعود تاريخه إلى عام 280م.

بالإضافة إلى نقش ذي آل بن زريق 312م، كما يسبقه نقشٌ آخر في نجران وهو نقش ثوبن 469م.