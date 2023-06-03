طنطا يستعد بقوة للحمام ويستعيد جهود نجمه

يؤدي فريق طنطا بقيادة عمرو انور تدريباته استعدادا للمواجهة الهامة أمام فريق الحمام في الجولة 29 بدوري القسم الثاني.

ويستعد طنطا بقوة لمواجهة الحمام في المواجهة المقبلة، وذلك من أجل مواصلة الانتصارات وتحقيق النتائج الإيجابية للاستمرار في تقديم المستويات المميزة، وذلك بعد الفوز الذي حققه الفريق خلال الجولة الماضية على أبو قير للأسمدة.

وتسود التدريبات حالة من التركيز الشديد من جانب اللاعبين حيث طالب عمرو انور لاعبيه بغلق ملف المباراة الماضية والتخلص من نوى الفوز على ابوقير للأسمدة والتركيز جيدا في المباراة الصعبة القادمة أمام الحمام والتي ستقام على ملعب الأخير حيث لايوجد اي خيار سوى تحقيق الفوز لمواصلة المنافسة على الصعود للممتاز .

وقامت إدارة النادي برئاسة المحاسب فايز عريبي بالرجاء صرف مكافأة الفوز على ابوقير للأسمدة لبعد مباراة الحمام تحفيزا للاعبين فيما قامت الإدارة بصف القسط الشهري بالكامل.

وتشهد التدريبات عودة عمر ابراهيم ويتم تجهيزه للمشاركة في المباراة المقبلة كما عاد احمد حسني للمشاركة في المباراة الماضية وجاخز أيضا لخوض لقاء الحمام فيما يواصل شيكا الغياب للإصابة.

وأكد محمد ابوفريخة نائب رئيس نادي طنطا أن مجلس إدارة الفريق يقف بالكامل خلف اللاعبين والجهاز الفني وهناك مكافآت مجزية مرصودة من قبل المجلس للاعبين في حالة الصعود وأن المجلس حريص على الاجتماع دائما باللاعبين والتواصل معهم والإشادة بهم وتحفيزهم لتحقيق حلك جماهير طنطا.

واضاف ابوفريخة:" لاعبي طنطا رجالا ولا يفكرون في المال أو أي شئ آخر وكل تركيزهم في كرة القدم حسم الصعود للدوري الممتاز وحصد النقاط الست المتبقية بالدوري.

وتربع بلدية المحلة على قمة المجموعة الثالثة برصيد 52 نقطة بتغلبه على المجد بهدف وحيد وكان نادي طنطا لد تغلب على ابوقير للأسمدة بثلاثية دون رد في الجولة 28 بالدوري وفاز نبروه على المصرى بالسلوم بأربعة أهداف دون رد وفاز دكرنس على الحمام بهدفين وفاز كفرالشيخ على بايونيرز بهدف وفاز المنصورة على الهلال بهدف وتعادل سبورتنج مع الاولمبيى سلبيا وفاز بروكسي على جمهورية شبين بهدفين دون رد وفاز بترول اسيوط على الفيوم بهدف .