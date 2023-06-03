الإعدام لسائق انها حياة آخر لسرقته ودفنه بالمقابر

قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار ياسر الوصيف رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حسين رشدى، والمستشار تامر عثمان، وسكرتير المحكمة خالد حسين، أولا بمعاقبة المتهم "أ.ش.ب"، بالإعدام شنقا، عما أسند إليه، ثانيا بمعاقبة المتهم "م.ع.م" بالحبس 3 سنوات مع الشغل، عما أسند إليه، والتزامهم بالمصاريف الجنائية، في واقعة قتل وسرقة المجنى عليه "م.إ.ح".

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 119 لسنة 2023 مركز شرطة أبو حمص، والمقيدة برقم 14 كلي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو حمص، بالعثور على جثة المجنى عليه داخل المقابر، وقيام المتهم بارتكاب الواقعة.



وكشفت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة أبو حمص، أنه حال سير المجنى عليه "م.إ.ح" سائق توك توك، مستقلا دراجته البخارية التوكتوك قيادته، استوقفه المتهم الأول "أ.ش.ب" سائق، طالبا منه توصيله إلى إحدى مناطق المركز وحال سيره بأحد الطرق النائية، ترجل المجنى عليه لقضاء حاجته، فباغته المتهم بضربة على رأسه من الخلف مستخدما قالب طوب، وحاول المجنى عليه الدفاع عن نفسه مستخدما سلاح أبيض، فقام المتهم بالتحصل عليه منه، وانهال عليه بعدة طعنات قاصدا قتله حتى سقط على الأرض وقام المتهم بسرقة التوكتوك خاصته وهاتف محمول، وقام بحمل الجثة ونقلها إلى أحد المقابر، وفتح أحدى المقابر، ووضع المجنى عليه داخلها ووضع عليها مادة الإسمنت حتى يتمكن من إخفاء جريمته، وان المتهم الثاني " م.ع.م" اخفي اشياء متحصلة من جريمة سرقة وهي التوكتوك محل الواقعة ، المملوك للمجني علية ،حال علمه بأنه متحصلة من جريمة سرقة وعقب تقنين الإجراءات تم القاء القبض عليهم وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، حيث تبين قيام المتهم بارتكاب الواقعة واقر بالتحقيقات تفصيلا بقتل المجنى عليه وسرقته، وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات دمنهور، التى أصدرت حكمها علي المتهمين .