إنطلاق الحملة القومية لتنظيم الأسرة "حقك تنظمي" بسنورس غدا

أعلنت الإدارة الصحية بمركز سنورس بالفيوم، عن إنطلاق فعاليات الحملة القومية لتنظيم الأسرة (حقك تنظمي) غدا الأحد الموافق 4 يونيو وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 8 يونيو.

وتهدف الحملة إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة ذات الجودة لجميع المنتفعات بالمجان، وذلك بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية والعيادات المتنقلة بمركز سنورس.

وصرح المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، بأنه تم التنسيق مع الإدارة الصحية بسنورس لتلبية كافة الاحتياجات، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالتنسيق والتعاون لتحقيق أهداف الحملة، وتذليل العقبات والمعوقات التي تواجه التنفيذ، وتقديم كافة سبل الدعم وتوفير كافة الإمكانيات لتنفيذ الحملة على أكمل وجه.

وقامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية للمركز والوحدات المحلية بالقرى بعمل لافتات إعلانية، وتنفيذ الدعاية لأهداف حملة "حقك تنظمي" والتنويه عن أماكن ومواعيد الحملة، بالإضافة إلى توفير وسائل انتقال للمنتفعات بالمناطق النائية، كما ستجري متابعة مستمرة لسير العمل لتذليل الصعوبات ومواجهة أي طارئ.

في إطار الإجتماعات المكثفة لمناقشة خطط العمل والإجراءات المتبعة للوصول لأفضل النتائج الممكنة، عقد رئيس مركز ومدينة سنورس اجتماعا مع رؤساء الوحدات المحلية القروية ورؤساء الوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمركز، لمناقشة خطط العمل السابقة والقادمة، والخاصة بحملات تنظيم الأسرة.

تناول الاجتماع مناقشة تقارير المرور الإشرافية على الوحدات الصحية خلال الفترة الماضية، وعرض ما بها من سلبيات وايجابيات، وبحث المعوقات والتحديات التي قد تؤثر على انتظام سير العمل، ووضع الحلول المناسبة لها، ومناقشة ما تم من إجراءات بشأن تفعيل الصيدلية الموحدة، والأقسام الداخلية للحالات الطارئة بها، ومدى الاستفادة التي عادت على تقديم الخدمة من ذلك، وأكد رئيس المركز على أهمية التدريب والتعليم الطبي المستمر للفرق الطبية لتنفيذ حملات تنظيم الأسرة، وخاصة هيئة التمريض والإشراف، وأهمية بذل المزيد من الجهد للإرتقاء بالمنظومة الصحية، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين.

ووجه رئيس المركز بمتابعة جميع مخازن الوحدات الصحية، والتأكد من التخزين والتأمين الجيد لها وفقاً لمعايير السلامة، والتركيز على متابعة لوحات الكهرباء والمخارج والتمديدات الخاصة بها، ومفاتيح الكهرباء داخل جميع الأماكن والغرف، والتأكد من سلامتها وتغطية جميع الكابلات الكهربائية، ومتابعة المولدات الكهربائية، وطفايات الحريق، وإجراءات التخلص من الكهنة، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية بصورة منتظمة.

مناقشة الاستعدادات الخاصة بتنفيذ حملة حقك تنظمي بالفيوم

كما ناقش رئيس المركز الاستعدادات الخاصة بتنفيذ الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي، مؤكدا على أهمية التدريب الجيد لجميع الفرق الطبية المشاركة في الحملة، وتوفير كافة الآلات والمستلزمات اللازمة للعمل بعيادات تنظيم الأسرة بالمستشفيات، وتعزيز القوى البشرية بها من خلال الأطباء وأخصائيات النساء والتوليد، لتحقيق المستهدف منها.