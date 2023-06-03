اندلاع حريق داخل شقة سكنية بالدقي

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الدقي، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة الدقي، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرتهم ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه .

وفي سياق متصل فقد تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمركز باريس محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، من السيطرة على حريق نشب في مزرعة نخيل بقرى درب الأربعين جنوب مركز باريس، دون إصابات بشرية، حيث تم الدفع بوحدات الإطفاء لموقع الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



ورد إخطار أمني إلى مدير أمن الوادي الجديد، من إدارة الحماية المدنية والإطفاء، يفيد بنشوب حريق بمنطقة درب الأربعين جنوب مركز باريس، وتبين نشوب حريق بمزرعة نخيل على مساحة فدان بالقرية الثانية بدرب الأربعين وتسبب الحريق في تفحم 70 شجرة نخيل ، دون خسائر بشرية، ودفعت الوحدة المحلية بسيارات المياه النقالى لدعم جهود سيارات الإطفاء، وجرى إخماد الحريق وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.