عادل إمام يطعن على فرض ضرائب عليه بقيمة 207 آلاف دولار

تقدم الفنان عادل إمام، بطعن قضائي ضد وزارة المالية، بسبب فرض ضرائب مستحقة عليه بقيمة 207 آلاف دولار أمريكي، ما يعادل 6.4 مليون جنيه مصري.

وأوضحت وزارة المالية، أن الضرائب المفروضة على الفنان عادل إمام، مستحقة عن ثلاث مسلسلات قام بالتمثيل فيها.

وطالب خالد الأشواح، وكيل الفنان عادل إمام، في دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بوقف قرار لجنة الطعن بمأمورية الضرائب ، والتي قدرت مبالغ قيمتها 6.4 مليون جنيه على الفنان عادل إمام.

واعتبر "الأشوح" قرار لجنة الضرائب " مجحفا في حق عادل إمام" ، الذي احتفل الشهر الماضي ببلوغه سن 83 عامًا، في قصره بالمنصورية.

رد وزيرة الثقافة على مطالبة تامر أمين بتكريم عادل إمام

طالب الإعلامي تامر أمين بتخصيص جائزة لبعض عمالقة الفن مثل الفنان عادل إمام، وردت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني: "سنطرح الموضوع على المجلس الأعلى للثقافة".

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، على فضائية "النهار" مساء اليوم الثلاثاء إن تكريم الشخصيات المصرية لا يكون فقط من خلال الجوائز التشجيعية بل هناك جوائز تفوق، موضحة أن جوائز الدولة التشجيعية يتم التقدم لها، وأعلاها جائزة النيل.

الاختيار يتم وفقا لمعايرالإنتاج العلمي والإبداع الفني

وتابعت وزيرة الثقافة : "الاختيار يتم من خلال ترشيح الجهات لجوائز الدولة التقديرية والنيل والتفوق، وفقا لمعاير الإنتاج العلمي والإبداع الفني، وكلا في تخصصه، ثم يتم عرض المرشحين من الجهات على لجان متخصصة، وهذه اللجان يكون لها معايير خاصة للاختيار، ومن ثم رفع الترشيحات للقائمة القصيرة.

وأعلنت الدكتورة نيفين ‏الكيلاني، وزيرة الثقافة، أسماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية، والتي تضم 10 مبدعين، في ثلاث مجالات هي (الفنون ‏والآداب ‏والعلوم الاجتماعية)‏، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع ‏المجلس الأعلى للثقافة الـ69 لاختيار الفائزين بجوائز الدولة.

وحصل على الجائزة في مجال الفنون كل من الموسيقار هاني شنودة، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والدكتورة دليلة الكرداني، أستاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة القاهرة.

أسماء الفائزين في مجالات الجائزة المختلفة



كما فاز بها في مجال الآداب كل من، اسم الراحل الدكتور عبد الرحيم الكردي، أستاذ النقد والأدب العربي الحديث، والروائية هالة البدري، والدكتور أحمد يوسف، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة.

الفائزون في مجال العلوم الاجتماعية

و حصل عليها في مجال العلوم الاجتماعية، كل من، ‏‏المستشار عبد المجيد محمود، والدكتور السيد فليفل، و الدكتور حسن السعدي ، والأستاذ صلاح سالم.

جائزة الدولة التقديرية تمنح سنويا للممتازين في الإنتاج الفكري في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وذلك بموجب القانون رقم (24 ) لسنة 1998، وهى موزعة على النحو التالي: ثلاث جوائز للفنون. ثلاث جوائز للآداب. أربعة جوائز للعلوم الاجتماعية، وتبلغ قيمة كل جائزة من الجوائز التقديرية مئتي ألف جنيه، وميدالية ذهبية، ولا يجوز تقسيمها ولا منحها لشخص واحد أكثر من مرة.

وحتفل الفنان عادل إمام منذ أسبوعين بعيد ميلاده ال 83، حيث ولد يوم 17 مايو 1940، بحي السيدة عائشة بالقاهرة.

ونشر عادل سليمان، مدير أعمال الفنان عادل إمام، صورة له برفقة الزعيم عادل إمام في عيد ميلاده الـ 83، عبر صفحته الرسمية «فيس بوك»، معلقاً عليها: «الآن.. كل سنة وأنت طيب يا زعيم».



وحرص عدد كبير من نجوم الفن في تهنأة الفنان عادل إمام، منهم تامر حبيب الذي علق عبر حسابه على «إنستجرام»: «كل سنة وحضرتك زعيم النجومية والاجتهاد والموهبة والذكاء والكاريزما والاحتراف، بحبك قوي يا أستاذ، زي ما حضرتك عارف».

كما وجهت الفنانة يسرا تهنئة للفنان عادل إمام، قائلة: «كل سنة وانت طيب يا زعيم، وربنا يحفظك ويخليك لينا، إنت رفعت راسنا فنيًّا وإنسانيًّا، وأنت تاج على راسنا من فوق، وبنحبك جدًا جدًا، وربنا يديك الصحة».

مسيرة عادل إمام

وبدأ عادل إمام مشواره الحافل في مسرحية أنا وهو وهي عام 1963، بينما كانت آخر أعماله مسلسل «فلانتينو» الذي عرض عام 2020.





جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

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