سهير جودة بعد سقوط لوحة اعلانية بكوبري أكتوبر: أين قواعد السلامة والآمان

علقت الإعلامية سهير جودة، على الصورة المنتشرة لسقوط إحدى اللوحات الإعلانية على كوبري أكتوبر منذ أيام، والتي يظهر عليها صورة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، حيث تسبب الأمر في تكدس مروري وازدحام شديد بسبب حجم اللوحة الإعلانية التي سقطت بسبب عوامل الجو والرياح الشديددة.



وقالت سهير في برنامجها الذي يحمل اسم "الستات" والمذاع عبر فضائية "النهار"، إنه لا يوجد قواعد سلامة وآمان، والدليل سقوط اللوحة الإعلانية الكبيرة، ومن المفترض أن هناك ضوابط عامة لتصميم تلك اللوحات الإعلانية، ومن المفترض الإلتزام بها.



وأشارت سهير: "هيئة الأرصاد تحدثوا عن إمكانية تكرار العاصفة الترابية مرة اخرى، واصبحنا في مناخ ليس له ضوابط، واليوم ممكن نشاهد كل فصول السنة في يوم واحد، ولا توجد قواعد محفوظة للمناخ في العالم".



وكانت علقت الاعلامية سهير جودة على حالة الجدل التي أثارها المايسترو هاني فرحات، الذي أصبح مسئولا عن مهرجان الموسيقى العربية، وانه يريد جذب المطربين الجماهيرين والتجاريين في المهرجان، مشيرة انه لمح الى عدم مشاركة المطربين الذين شاركوا في اخر نسختين بالمهرجان في الدورة القادمة.

وقالت سهير في برنامجها الذي يحمل اسم "الستات" والمذاع عبر فضائية "النهار"، قائلة: "كل اللي قاله المايسترو هاني فرحات هو حق مشروع، فمهرجان الموسيقى العربية يعطي فرصة للجمهور للتعرف على الكنوز الموجودة في الأوبرا وهي ممتلئة، ويقدمها للعالم العربي وليس لمصر فقط".

روائع الموجي

وأشارت سهير جودة ان حفل روائع الموجي الذي اقيم مؤخرا في الرياض، ظهرت فيه المطربة مي فاروق التي خطفت انظار الجميع، وكان هناك تواجد من مطربين كبار، لكن مطربي الاوبرا غير لأنهم تربوا على الموسيقى الصحيحة، مؤكدة ان مهرجان الموسيقى بمثابة عيد لدى الكثير من الناس، لذلك تتفهم غضب المطربين من إمكانية عدم مشاركتهم في الدورة الجديدة.

سهير جودة

الأوبرا مستواها معين من الرقي والذوق

واوضحت سهير ان هناك غضب من قبل جمهور هؤلاء المطربين، مشيرة ان ذوق جمهور المهرجان مختلف عن جمهور الحفلات بكثير، فالاوبرا لها مستوى معين من الرقي والذوق، فهؤلاء النجوم هم أعمدة المهرجان على مدار السنوات الماضية، فليس من الطبيعي خروج مثل هذه التصريحات وكأنه يستهدفهم.

واختتمت سهير، ان مهرجان الموسيقى العربية هو عيد بالنسبة للمطربين والجمهور، وهناك البعض ينتظر حفلات مطربين بعينهم، بالرغم من تواجد حفلات كثيرة لهذا المطرب على مدار العام، لكن تظل حفلات الموسيقى العربية مختلفة بكل تفاصيلها.



سهير جودة

سهير جودة

وكانت حرصت الاعلامية سهير جودة، على التعليق بشان صورة الفنان محمد رمضان التي أثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر الاخير صورة له في الطائرة وبجواره مجموعة من الدولارات، لكنه شعر ان الصورة سببت ازعاج للبعض، وقام احد الاطباء بمطالبته بالتبرع لاحد المستشفيات.

واشادت سهير جودة في برنامجها الذي يحمل اسم "الستات" والمذاع عبر فضائية "النهار"، بتصرف محمد رمضان، واستجابته لطلب الطبيب، قائلة: "موقف يحترم منه انه استجاب، ورد فعل سريع منه".

هاني فرحات

واضافت سهير جودة قائلة: "يبقى دائما مدرستين في السوشيال ميديا، الاولى مثل عادل امام وهو لا يهتم بها ويرى انه اكبر منها، والمدرسة الثانية مثل محمد رمضان، الذي ولد في جيل أحد مفرداته هي السوشيال ميديا، وهو نجح على السوشيال ميديا ولديه القدرة على استغلال واستثمار النجاح، والبعض يحبه لانسانيته وجدعنته، والبعض ينتقد طريقة تقديمه لنفسه على السوشيال ميديا، ودي عاملة علامات تعجب واستياء عند الكثير من الناس".

وتابعت سهير جودة: "وكل ما حدث هي فاتورة المشاهير بيدفعوها، لما يكون نجم بحجم محمد رمضان مش هيقول انا مليش دعوة برأي الناس، واستجابته للتبرع لاحد المستشفيات موقف يحترم منه، لان هو نجم كبير جدا ومؤثر في ناس كتير واعمار كثيرة فلازم اكون قد التاثير ده، ودي ضريبة النجاح".