زيارة جيل بايدن لمصر أعطتها لمحة.. مقتطفات مما يجعلها عظيمة

زيارة سيدة أمريكا الأولى جيل بايدن إلى مصر تعكس عن لمحة عما يمكن ان تقدمة "أم الدنيا"، وخلال هذه الزيارة خرجت زوجة الرئيس الأمريكي في زيارة إلى الجامع الأزهر ومنطقة الأهرامات بالجيزة.

زيارة جيل بايدن لمصر

وأكدت السفارة الأمريكية بالقاهرة، اليوم السبت، أن زيارة السيدة الأولى في أمريكا جيل بايدن إلى مصر أعطتها لمحة عما يمكن أن تقدمه "أم الدنيا"، من الانخراط مع الشباب في مدرسة السويدي الفنية التطبيقية الدولية وزيارة الجامع الأزهر إلى رؤية التاريخ الغني للأهرامات عن كثب.

جانب من زيارة جيل بايدن لمدرسة السويدي الفنية التطبيقية الدولية

ونشرت السفارة الأمريكية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي والتغريدات "تويتر"، عدد من الصور لزيارة السيدة الأولى في أمريكا إلى مدرسة السويدي الفنية التطبيقية الدولية وصاحبها في الزيارة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بالإضافة إلى جانب زيارتها إلى جامع الأزهر والذي صاحبها في الزيارة رئيس جامعة الأزهر، الدكتور سلامة داود، بجانب صور من زيارتها إلى منطقة الأهرامات بالجيزة، بصحبة وزير السياحة والآثار أحمد عيسى والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

زيارة جيل بايدن للجامع الأزهر

زيارة جيل بايدن لأهرامات الجيزة

وأضافت السفارة الأميركية، أن جيل بايدن شهدت مقتطفات مما يجعل مصر عظيمة.

كما نشرت السفارة عددا من الصور الفوتوغرافية التي تسجل زيارة قرينة الرئيس الأمريكي إلى مصر.

زيارة جيل بايدن لأهرامات الجيزة

حرصت السيدة الأمريكية الأولى الدكتورة جيل بايدن على أن تستقبل إشراقة شمس عامها الجديد، اليوم السبت 3 يونيو 2023، خلال زيارتها الحالية لمصر، بزيارة لأهرامات الجيزة وتمثال أبو الهول، التي وصلت إليها مند دقائق.

واستهلت قرينة الرئيس الأمريكى الجولة بزيارة تمثال أبو الهول.

أعظم عجائب العالم القديم السبع:

فيما تشير وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى أن زيارة السيدة جيل بايدن، قرينة الرئيس الأمريكي لأهرامات الجيزة، أعظم عجائب العالم القديم السبع، تتزامن مع ذكرى ميلادها فى الثالث من يونيو عام 1951.

زيارة جيل بايدن للجامع الأزهر:

اصطحب رئيس جامعة الأزهر، الأستاذ الدكتور سلامة داود، أمس الجمعة، جيل بايدن، زوجة الرئيس الأميركي، جو بايدن، سيدة أميركا الأولى، في جولة داخل الجامع الأزهر.

وأظهرت الصور التي نشرها الأزهر الشريف، من زيارة جيل بايدن للجامع الأزهر، سيدة أمريكا الأولى وهى تضع غطاء الرأس احترامًا للتقاليد الإسلامية.