السجن لمتهمين زورا شهادة تقديرات دراسية بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، بمعاقبة متهمين اثنين بتزوير شهادة دراسية، الأول حضوريا بالحبس لمدة سنة مع الشغل، والثاني غيابيا بالسجن لمدة 10 سنوات، والزمتهما المصاريف الجنائية.

تعود أحداث القضية لشهر يوليو من العام الماضي 2022، عندما أحالت النيابة العامة المتهمين: "سيف. الـ م."، و"رضا. إ"، إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بأنهما في يوم 6 يوليو الماضي وبدائرة قسم أول الزقازيق، وحال كونهما ليس من أرباب الوظائف العمومية، اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو شهادة تقديرات الدراسة لسنة 2021 المنسوب صدورها إلى المعهد العالى للدراسات النوعية.

وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين، أن التزوير كان بطريق الاصطناع الكُلي لشهادة التقديرات الدراسية بإنشائها على غرار المحررات الصحيحة، بأن أمده الأول بالبيانات المراد إثباتها، فدون بها تلك البيانات وزيلت بتوقيعات منسوبة زورا للمختصين بتلك الجهة، ومهرها بأختام وعلامات تلك الجهة مع علمهما بذلك التزوير.

واستعمل المتهم الأول المحرر المزور موضوع الاتهام الأول فيما أعد من أجله، مع علمه بتزويره وذلك بأن تقدم به للمختصين بقطاع الأحوال المدنية بالشرقية لتغير المهنة ببطاقة الرقم القومى خاصته لإثبات بها بيانات مزورة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالت أوراق الدعوة إلى المحكمة الجنائية.