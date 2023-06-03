تسليم مستشفى الحسينية للشركة المنفذة لأعمال التطوير

استقبل الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم السبت، مُمثلي الشركة المنفذة لأعمال التطوير بمستشفى الحسينية المركزي، وإنشاء مبني جديد بالمستشفى.

استهدف اللقاء، مناقشة خطة التطوير وإجراءات تسليم الموقع للشركة المنفذة، في حضور مدير المشاريع بوزارة الصحة والسكان، ولجنة هندسية من الوزارة، ومديرة التخطيط بالمديرية، وممثلي الشركة المنفذة.

وتوجه الدكتور هشام مسعود لمستشفى الحسينية المركزي، للإشراف بنفسه على تسليم موقع المستشفى للشركة المنفذة لأعمال التطوير، في حضور اللجنة الهندسية، وتحديد الأماكن البديلة لنقل وتقديم الخدمة الطبية بها، أثناء تنفيذ المشروع الجديد لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية بالمستشفى.

ويأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وبعد زيارة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، لمستشفى الحسينية المركزي، منذ عدة أسابيع، للوقوف علي جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بها، والتأكيد على الدور الحيوي لها لخدمة أهالي شمال الشرقية، والتي تخدم أكثر من ٤٠٨ ألف نسمة بنطاق بمركز ومدينة الحسينية، ومدن صان الحجر ومنشأة أبو عمر.

وكان وزير الصحة قد وجه بالبدء فى مرحلة تطوير مستشفى الحسينية، وتكليف الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة لشئون المشروعات القومية، بإنشاء مبني جديد، وإسناد هذه الأعمال الإنشائية لإحدى الشركات المتخصصة لتنفيذ المشروع، لإضافة خدمات طبية جديدة، تضاف لباقي الخدمات المتقدمة التي شهدتها المستشفى خلال الفترة السابقة، والتي تعمل بطاقة استيعابية ١٤٨ سرير منهم ١٢ سرير رعاية مركزة، و١٩ حضانة، هذا بجانب بنك الدم التجميعي، وقسم الكلي الصناعي، والمزود بعدد ٧٤ ماكينة، ويخدم ٢٢٤ مريض كلى.

وتفقد مسعود للمرة الثانية في أقل من ٢٤ ساعة، الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، ومطبخ المستشفى، وغرفة الغازات، مؤكداً أهمية إتباع كافة معايير السلامة والصحة المهنية.

وتفقد وكيل الوزارة أيضا المركز الطبي القديم بسعود، لمعاينته على الطبيعة، وتحديد مدى الاستفادة منه في نقل بعض الخدمات بمستشفى الحسينية إليه، والاتفاق النهائي على الأماكن البديلة لتقديم الخدمة الطبية أثناء أعمال التطوير المزمع تنفيذها بالمستشفى، خلال الأيام القادمة.