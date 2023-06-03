وكيل صحة الشرقية يطمئن على الحالة الصحيه لموظف بحميات فاقوس

حرص الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مستشفى فاقوس المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها.

واطمأن مسعود على الحالة الصحية لأحد الزملاء العاملين بمستشفى حميات فاقوس، إثر سقوطه من علو أثناء تأدية عمله بمستشفى الحميات، ويتلقى الخدمة الطبية بمستشفى فاقوس المركزي.

اطمئن وكيل الوزارة على الحالة الصحية للموظف المصاب، والذى تم استقباله بقسم الإستقبال والطوارئ، متابعاً إجراء الفحوصات الطبية، وعمل الأشعة اللازمة له، ومناظرته من خلال الدكتور محمود عبده يوسف رئيس قسم العظام وأطباء القسم.

وتبين وجود خلع بالكوع وتم رد الخلع، وحرص الدكتور هشام مسعود على تقديم الدعم المعنوى للموظف، متمنياً له الشفاء العاجل، وموجها بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية له، ولجميع المرضى بالمستشفى، وعدم مغادرته المستشفى حتى يتماثل للشفاء تماماً.

وتأكد مسعود من كفاءة عمل الأجهزة الطبية بقسم الأشعة، وخاصة المقطعية، موجهاً بضرورة زيادة الإضاءة والتهوية بالقسم، مع توفير أماكن انتظار بديله للحالات، نظراً للتردد العالي علي الأشعة، كما اطمأن على توافر المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى، وانتظام العمل بقسم الإستقبال والطوارئ، وتوافر فصائل الدم المختلفة، متابعاً أعمال رفع كفاءة المعمل الجديد، وموجهاً بسرعة الإنتهاء من الأعمال الإنشائية لنقل المعمل من الدور الثاني للدور الأول بمبنى الإدارة، والذى يتم تطويره بتكلفة تقديرية تقارب مليون جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني.