باريس سان جيرمان يجدد اهتمامه بضم فينيسيوس

جدد باريس سان جيرمان الفرنسي اهتمامه بالجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، بعد المضايقات العنصرية التي تعرض لها خلال الموسم الجاري بالدوري الإسباني.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية أن البي اس جي يرغب في التعاقد مع فينيسيوس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تعويض رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي أكد رحيله عن حديقة الأمراء خلال الساعات القليلة الماضية.

وأوضحت أن نيمار جونيور يبحث عن نادٍ خلال الفترة الماضية للانضمام إليه، بعد الهجوم الجماهيري القوي منه خلال المواسم الماضية، مما يجعل الفريق الباريسي يرغب بقوة في ضم الجوهرة البرازيلية.

فينيسيوس يتعرض للعنصرية من جماهير فالنسيا

تلقى فينيسيوس جونيور هتافات عنصرية مسيئة، وذلك خلال موقعة ريال مدريد أمام فالنسيا بالدوري الإسباني.

ودخل اللاعب في حالة من الحزن الشديدة بعدما وصفه جمهور فالنسيا بـ "القرد"، ليتلقى دعم كبير على الصعيدين السياسي والرياضي.

في نفس السياق، أصدر ريال مدريد بيانًا أعرب فيه عن استيائه الشديد من المضايقات العنصرية التي تعرض لها نجمه فينيسيوس في بيان رسمي نشره عقب نهاية مباراة فالنسيا.

وشدد ريال مدريد في بيانه على اتخاذ إجراءات رادعة من قبل رابطة الدوري الإسباني تجاه الجمهور الذي تجاوز في حق فينيسيوس.

فينيسيوس يغلق الباب أمام باريس

في سياق اَخر أغلق فينيسيوس جونيور الباب في وجه مسؤولي باريس سان جيرمان بعدما تواصلوا معه عقب أزمته الأخيرة مع جماهير فالنسيا.

جاء سبب رفض فينيسيوس الرحيل عن ريال مدريد، بعدما رأى اللاعب أنه يرغب في الفوز بالكرة الذهبية، والذي سيحدث بالتواجد في السنتياجو بيرنابيو معقل الملكي، بجانب تحقيق الألقاب والبطولات وصنع التاريخ كما حدث مع مواطنه رونالدو الظاهرة.

كاسيمسرو يقف بجانب فينيسيوس

وقف الدولي البرازيلي كاسيميرو بجانب مواطنه فينيسيوس بعد المضايقات العنصرية التي تعرض لها خلال الموسم الجاري، حيث قال: "منزعج للغاية من وجود أشخاص عنصريين في المدرجات، فينيسيوس يشتكي كثيرًا من المضايقات".

وأضاف النجم البرازيلي: "أعتقد أن رابطة الليجا يجب عليها أن تكون لديها إجراءات قوية وصارمة، وذلك حتى لا يخسروا لاعبًا مثل فينيسيوس".

وأختتم كاسيمير تصريحاته: "لدي سعادة بوجود فينيسيوس في ريال مدريد، لكن لن تكون مفاجأة حال قرر اللاعب مغادرة ريال مدريد".