تعرف على مصير أحمد ساري مع منتخب السويس

أصبحت الأحوال داخل نادي منتخب السويس على صفيح ساخن بعد هزيمة الفريق أمس أمام فريق زد اف سي في بهدفين لهدف في الجولة 28 بدوري القسم الثاني.

و عقب المباراة احتشد عدد كبير من مشجعي ومحبي النادي السويسي و عبروا عن غضبهم تجاه موقف الفريق في المجموعة الثانية و اضياع الامل في البقاء بدوري المحترفين ولا يوجد سوى امل شبه مستحيل للبقاء.

رحيل أحمد ساري عن منتخب السويس

و علمنا من مصادرنا الخاصة داخل النادي أن احمد ساري المدير الفني لن يكمل مهمته مع الفريق في الجولتين المتبقيتين وتقديم اعتذار عن منصبه بالدوري و تتجه الأمور داخل مجلس الإدارة للإطاحة بالجهاز الفني والتفاوض مع أحد ابناء النادي لقيادة الفريق في الفترة المقبلة لخوض مباراتي الدوري ومواجهة النادي الاهلي في كاس مصر.

و كان منتخب السويس قد تعرض للهزيمة امام زد اف سي بهدفين لهدف أحرز لزد تشارليز و محمد سمير واحرز لمنتخب السويس احمد العش من ركلة جزاء .

نتائج الجولة 28 بدوري القسم الثاني

و شهدت مباريات الجولة 28 في المجموعة الثانية الغاء مباراة الاعلاميين و الترسانة بعد انسحاب الإعلاميين من المباراة في الدقيقة 10 لعدم اكتمال عدد اللاعبين بعد تسجيل الترسانة لهدفين عن طريق اوجستين اوتو و يسري وحيد .

و في حين فاز فريق القناة على نظيره فريق النصر بهدفين دون رد أحرزه ما مواندا وأحمد عبدالرازق وتغلب الإنتاج الحربي على السكة الحديد بثلاثية مقابل هدفين و فاز المصرية للاتصالات على المستقبل بثلاثية دون رد .

و فاز فريق العبور على نظيره فريق كهرباء الإسماعيلية الكهرباء 1/2 احرز هدفي العبور محمد رجب وشيكا أحرز هدف الكهرباء احمد جمعة .

و فاز فريق بتروجيت على نظيره الشرقية للدخان بثلاثية مقابل هدف احرز ثلاثية بتروجيت احمد رضا وإسماعيل بامبا ومحمد توفيق واحرز هدف الدخان حسام عبدالواحد .

ختام دوري القسم الثاني

و من المقرر أن يسدل الستار على مباريات الجولة 28 بإقامة مباراة وادي دجلة وبورتو اليوم.

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