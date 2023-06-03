كاسيميرو يعلق على الهجوم العنصري ضد فينيسيوس

كشف البرازيلي كاسيميرو، لاعب وسط ريال مدريد السابق ومانشستر يونايتد الحالي عن أنه لن يكون متفاجئًا في حالة قرر مواطنه فينيسيوس جونيور الرحيل عن الميرينجي، بعد الإساءات العنصرية التي تعرض لها بالليجا.

وشدد كاسيميرو في تصريحات لشبكة TNTSports Brasil أنه منزعج من تواجد جمهور عنصري في المدرجات، حيث يشتكي فيني كثيرًا من المضايقات التي يتعرض لها.

وأكد نجم اليونايتد على أن رابطة الليجا لابد أن تتخذ إجراءات قوية حتى لا يخسروا لاعبًا مثل فينيسيوس.

تصريحات كاسيميرو

تحدث كاسيميرو في تصريحات لشبكة TNTSports Brasil، حيث قال: "لدي انزعاج من تواجد أشخاص عنصريين في المدرجات، فينيسيوس يشتكي كثيرًا من المضايقات".

وتابع النجم البرازيلي تصريحاته: "أظن أن رابطة الدوري الإسباني لابد أن يكون لديها إجراءات قوية وصارمة، وذلك حتى لا يخسروا لاعبًا مثل فينيسيوس".

وأضاف كاسيميرم: "سعيد بتواجد فينيسيوس في ريال مدريد، لكن لن تكون مفاجأة حال قرر اللاعب مغادرة ريال مدريد".

فينيسيوس والهتافات العنصرية

تعرض فينيسيوس جونيور لهتافات عنصرية كثيرة خلال مواجهة ريال مدريد وفالنسيا بالليجا، ليدخل اللاعب في حالة من الحزن، بعدما وصفه جمهور الخفافيش بـ "القرد".

ليحصل اللاعب على دعم رياضي وسياسي كبير وقوي من عدد من الأشخاص البارزين وعلى رأسهم فلورنتينز بيريز، رئيس ريال مدريد ورئيس البرازيل.

فينيسيوس يغلق الباب أمام باريس سان جيرمان

شهدت الفترة الماضية محاولات من جانب باريس سان جيرمان لخطف فينيسيوس جونيور من ريال مدريد بعد المضايقات العنصرية التي تعرض لها في الدوري الإسباني.

جاء تواصل باريس سان جيرمان مع فيني من أجل تعويض رحيل الثنائي نيمار جونيور وليونيل ميسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما رفض ميسي تجديد تعاقده مع البي اس جي، بينما يحاول نيمار إيجاد عرض مناسب للرحيل عن حديقة الأمراء.

ورفض فينيسيوس الرحيل عن ريال مدريد، حيث يرى اللاعب أنه يستطيع صنع التاريخ مع العملاق الإسباني خلال السنوات المقبلة، خاصة وأنه يرغب في تحقيق الكرة الذهبية خلال المواسم القليلة المقبلة.

في سياق متصل، أعرب ريال مدريد عن استيائه من الهتافات التي تعرض لها لاعبه فينيسيوس جونيور في بيان رسمي نشره خلال مباراة فالنسيا، والتي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف.

وطالب ريال مدريد رابطة الدوري الإسباني اتخاذ إجراءات قوية ورادعة تجاه الجمهور المتجاوز في حق فينيسيوس.