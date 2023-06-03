تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخص متهم في قضية سلاح ومطلوب تنفيذ حكم القصاص فيه في جريمة إنهاء حياة.

ففي إطار استمرار لجهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط من ضبط (أحد الأشخاص -مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط) سبق إتهامه فـى قضيتى "سلاح" ، ومطلوب التنفيذ عليه بالإعدام فى قضية " قتل عمد ".. حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط.

بمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر بصحته، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تحرير 240 مُخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق

وفي سياقٍ مُتصل، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء.

فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (240) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وعلى جانب آخر، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيماإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام .. فقدقام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرةمركز شرطة (أسيوط)..أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط عدد (31) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن(12بندقية آلية–

9بنادق خرطوش-فرد محلى-طبنجة –- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)بحوزة (23متهم "لعدد 13منهم معلومات جنائية").

ضبط عدد (6) قضاياإتجارفى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (8متهمين"لعدد 6منهممعلومات جنائية").

تنفيذ عدد (406) حكم قضائى متنوع.

وقامت السلطات المعنية تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

وتقوم أجهزة الأمن المُختلفة بتكثيف جهودها بهدف التأكد من إنفاذ القانون على الجميع الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين.

وتشن وزارة الداخلية حملات مُكبرة في كافة مجالات الحياة اليومية للمواطنين للإيقاع بالمُجرمين ومُخالفي القانون بكافة صور المخالفات.

وتعول الوزارة على رفع الوعي لدى المواطنين للمُساهمة في مُحاربة الجريمة وعدم تعريض أنفسهم للمسائلة القانونية.