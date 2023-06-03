مدرب الألومنيوم: هذه أسباب عدم التأهل لدوري المحترفين

أبدي محمود إبراهيم المدرب العام لنادي الألومنيوم حزنه الشديد علي ضياع فرص فريقه في الوصول لدوري المحترفين خلال الموسم الجديد.

و أضاف إبراهيم .. تولينا مهمة الفريق منذ فترة قصيرة ولكني حزين للغاية علي وضع الألومنيوم الذي كان بعبا الصعيد ولكنه الآن بعيدا عن دوري المحترفين.

و تابع إبراهيم هل الألومنيوم والمنيا وهم من أكبر واعرق فرق الصعيد يكون الوضع بهم هكذا حتي نادي المنيا حتي الآن لم يضمن الوصول لدوري المحترفين.

و أوضح إبراهيم أن سوء توفيق في اختيارات اللاعبين يعد سببا مهما في عدم وصول الألومنيوم لدوري المحترفين وطبيعه الصعيد وفريق الألومنيوم تحتاج اختيارات معينه وليس أي لاعبين.

و أشار إبراهيم أن إدارة النادي لم تقصر ورصدت مكافآت كبيرة لدخول الفريق دوري المحترفين ولكني حزين للغاية علي ما وصل إليه الفريق لأنني ابن من أبنائه.

يذكر أن نادي الألومنيوم يملك 34 نقطة يحتل بهم المركز العاشر في ترتيب مجموعة الصعيد هذا الموسم وذلك بعد الخسارة من المنيا بهدف وحيد في لقاء الجولة 28 من دوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد.