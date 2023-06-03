أسواق الأسهم الأوروبية تسجل أفضل أداء يومي في شهرين

سجلت الأسهم الأوروبية أفضل مكاسبها اليومية في شهرين، أمس الجمعة، مع شعور المستثمرين بالارتياح جراء تراجع التضخم في منطقة اليورو والمصادقة على الاتفاق الخاص بسقف الدين في الولايات المتحدة وتزايد المؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي لن يرفع الفائدة هذا الشهر.

الأسهم الأميركية

وأغلق المؤشر ستوكس 600 فى الأسهم الأوروبية على ارتفاع بنسبة ارتفاع بلغت نحو 1.5% وجاءت أسهم العقارات من بين الأفضل أداء.

وأقر مجلس الشيوخ الأميركي يوم الخميس، تشريعا يحظى بدعم الرئيس جو بايدن لتعليق سقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار، مما جنب البلاد أول تخلف عن السداد في تاريخها .

وساد التفاؤل بين المستثمرين بسبب تراجع التضخم في منطقة اليورو بعد بيانات نشرت يوم الخميس، مما عزز الآمال بشأن قيام البنك المركزي الأوروبي بتخفيف تشديد السياسة النقدية.

لكن عضو المجلس التنفيذي للمركزي الأوروبي فابيو بانيتا قال إنه يتوقع مزيدا من رفع الفائدة وأشار في الوقت نفسه إلى أن نهاية دورة التشديد النقدي شارفت على الانتهاء.

وقفزت أسهم شركة العقارات السويدية (إس.بي.بي) فى الأسهم الأوروبية بنسبة 53.3% لتحقق أعلى المكاسب على المؤشر "ستوكس 600"، مما قاد المؤشر الفرعي لقطاع العقارات فى الأسهم الأوروبية للارتفاع بنسبة 4%، بحسب الاسواق العربية.

وارتفعت أسهم "بوما" و"أديداس" الألمانيتين للملابس الرياضية فى الأسهم الأوروبية 6.4% و5.8% على التوالي بعد أن رفعت شركة التجزئة الأميركية "لولوليمون أثليتيكا" توقعاتها السنوية لكل من المبيعات والأرباح.

"ناسداك" يرتفع للأسبوع السادس

الأسهم الأميركية

أغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع في جلسة الجمعة بعد أن أظهر تقرير سوق العمل لشهر مايو أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد لا يرفع أسعار الفائدة هذا الشهر، فيما احتفى المستثمرون بالمصادقة على اتفاق يجنب البلاد تخلفا كارثيا عن سداد ديونها.

وارتفع المؤشر "ناسداك المجمع" لأعلى مستوى في 13 شهرا خلال التداولات وسجل مكاسب للأسبوع السادس على التوالي في أفضل سلسلة مكاسب له منذ يناير 2020 .

وأغلق المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" مرتفعا 1.45% عند 4282.15 نقطة. وزاد المؤشر ناسداك المجمع 1.07% إلى 13240.77 نقطة، في حين صعد المؤشر داو جونز الصناعي 2.12% إلى 33762.46 نقطة عند الإغلاق.

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إنه سيوقع، اليوم السبت، على مشروع القانون الذي أقره الكونغرس هذا الأسبوع لرفع سقف الدين الأميركي والحد من الإنفاق ليصير قانونا.

وأعلن بايدن أنه ما من شيء سيكون أكثر انعداما للمسؤولية وأكثر كارثية من تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.

الإجراء الذي سيوقعه بايدن يجيز زيادة الاقتراض الحكومي الأميركي، ما يبعد التهديد "الكارثي" بالتخلف عن السداد الذي خيم على أكبر اقتصاد في العالم.