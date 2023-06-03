هالاند يقود كتيبة السيتي أمام يونايتد بنهائي كأس الاتحاد

أعلن يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بمانشستر سيتي، عن تشكيله لمواجهة نظيره مانشستر يونايتد، اليوم السبت، في اللقاء الذي يجمع بينهما بنهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:-

حراسة المرمى: مورينو.

خط الدفاع: أكانجي - روبن دياز - ووكر.

خط الوسط: رودري - جون ستونز.

خط الوسط الهجومي: جريليتيش - جاندوجان - دي بروين - بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند.

وتأهل مانشستر سيتي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة رقم 12 في تاريخه، وتعتبر هي البطولة الأقدم في تاريخ كرة القدم حيث انطلقت للمرة الأولى عام 1871.

ويسعى مانشستر سيتي للتتويج ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي من أجل الفوز بالبطولة المحلية الثانية له هذا الموسم بعدما نجح في التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وينتظر مانشستر سيتي تحديات كبيرة في نهاية موسم 2022-2023 حيث سيواجه مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ثم يلتقي مع إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا.

تاريخ مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي

وخاض مانشستر سيتي على مدار التاريخ المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي 11 مرة، وتمكن من التتويج باللقب في 6 مناسبات بينما حصل على مركز الوصيف في 5 مناسبات.

وكان التتويج الأول لفريق مانشستر سيتي باللقب عام 1904 عندما فاز على بولتون واندررز بهدف نظيف بينما جاء التتويج الأخير له باللقب على حساب راتفورد بنتيجة 6-0 في عام 2019.

وإذا نجح مانشستر سيتي ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة السابعة في تاريخه سيتمكن من معادلة رقم أستون فيلا الذي يمتلك 7 ألقاب في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

ووفقا للموقع الرسمي لفريق مانشستر سيتي فإن الفريق السماوي قد فاز في 197 مباراة من أصل 377 مباراة له في كأس الاتحاد الإنجليزي بنسبة الفوز 52.2٪.

بيب جوارديولا في كأس الاتحاد الإنجليزي

وخاض المدرب الإسباني بيب جوارديولا 35 مباراة مع مانشستر سيتي في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وقد فاز في 29 مباراة بينما تعادل مرة واحدة وخسر 5 لقاءات فقط.

وسجل مانشستر سيتي 103 هدفًا بينما استقبلت شباكه 20 هدفًا فقط في 35 مباراة تحت قيادة بيب جوارديولا في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتأهل مانشستر سيتي للمباراة النهائية للمرة رقم 12 في تاريخه بعدما فاز على شيفيلد يونايتد بثلاثية نظيفة في الدور نصف النهائي.