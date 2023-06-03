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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

تين هاج يعلن تشكيل الشياطين الحمر

تشكيل مانشستر يونايتد لمباراة السيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

تين هاج
تين هاج

أعلن المدرب الهولندي إيريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن تشكيل الشياطين الحُمر، للمباراة أمام مانشستر سيتي المقرر له في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
 

تشكيل مانشستر يونايتد في النهائي

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

في خط الدفاع: وان بيساكا - فاران - فيكتور ليندلوف - لوك شو.

في خط الوسط: كاسيميرو - فريد -كريستيان إيريكسن.

في الوسط الأمامي : جادون سانشو - برونو فرينانديز.

في خط الهجوم: ماركوس راشفورد.
 


وكان مانشستر يونايتد انتصر على نظيره برايتون بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعدما حسم التعادل السلبي دون أهداف، نتيجة المباراة.
 

 وتخطى مانشستر سيتي نظيره شيفيلد يونايتد في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الانتصار عليه بثلاثية نظيفة على ملعب "ويمبلي" خلال شهر إبريل.

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نهائي كأس الاتحاد الانجليزي.. مانشستر يونايتد يواجه مان سيتي متسلحًا بالتاريخ الليلة

ويلعب مانشستر سيتي النهائي الأول له هذا الموسم عندما يواجه يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة.

بينما يلعب مانشستر يونايتد النهائي الثاني له هذا الموسم بعدما سبق له مواجهة نيوكاسل في نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية موسم 2022-2023 والتي توج بها الشياطين الحمر بعد الفوز في المباراة النهائية بهدفين نظيفين.

ويسعى بيب جوارديولا للتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي للفوز بالبطولة المحلية الثانية له هذا الموسم بعد توج بالدوري الإنجليزي بينما يستهدف إيريك تيج هاج حصد البطولة الثانية مع مانشستر يونايتد بعدما فاز بكأس الرابطة الإنجليزي.

ويسعى المدرب الهولندي إيريك تين هاج إلى مواصلة مشواره الإيجابي مع مانشستر يونايتد بعدما قاد الشياطين الحمر لاحتلال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لموسم 2022-2023 ليضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل كما حصل على بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

ووصل فريق مانشستر يونايتد إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعدما تخطى عقبة إيفرتون بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ثم فاز على كل من ريدينج وويست هام وفولهام بالنتيجة ذاتها قبل أن يقصي برايتون من الدور نصف النهائي بالفوز عليه بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح.

 

 

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