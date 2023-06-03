معركة بالأسلحة النارية تنهي حياة شاب وتصيب آخر

توفي شاب وأصيب آخر، بطلقات نارية في مشاجرة بأسلحة نارية بنجع أبو عديل التابع لمركز نقادة جنوب قنا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع شاب وإصابة آخر بطلقات نارية في مشاجرة بنجع أبو عديل التابع بمركز نقادة.



دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتين إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى نقاده المركزي.

تبين وفاة محمد حشمت ٢٣ عاماً ، وإصابة شاب آخر، فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم في الواقعة.

تحرر محضرا بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق آخر فقد أصيب شخص اثر معركة بالأسلحة النارية بسوهاج، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة على مشاجرة بدائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سواج، بين طرفين بسبب خلافات الجوار، وتم ضبط من المشاركين فيها من بينهم مصاب بطلق نارى بالذراع الأيمن وتم نقله للمستشفى المركزي، وتم نقل المصاب للمستشفى المركزي لتلقى العلاج اللازم.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوجود مشاجرة بناحية منطقة الساحل القبلى بين طرفين وتمت السيطرة على المشاجرة وضبط المشاركين فيها والسلاح المستخدم في الواقعة وتم ضبط المتهم وتم التحفظ عليهما بمركز الشرطة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد رئيس مباحث المديرية، والعميد رئيس فرع بحث الجنوب، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بوجود مشاجرة ومصاب بناحية الساحل قبلي دائرة مركز البلينا وبالانتقال والفحص حيث تبين أن طرفيها كل من " طرف أول " حسني ا 17 سنة طالب مصاباً " بطلق ناري بالذراع الأيمن وتم نقله لمستشفى البلينا المركزي.

وبين " طرف ثان "عيد ح ع ح 33 سنة عامل أجري الطرفان يقيمان بذات الناحية، تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني بندقية آلية وبسؤالهما أفادا بتبادل الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الآخر وأتهم الطرف الأول الطرف الثاني بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه إصابته بسبب خلافات الجيرة، تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.