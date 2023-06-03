غدآ.. إنطلاق حملة "حقك تنظمي" بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، اليوم السبت، أن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، ستنطلق غدا يوم الأحد 4 /6 /2023 ، تحت شعار "حقك تنظمي"؛ لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية بالمجان في مدن وقرى المحافظة، وذلك ضمن مبادرة "أيامنا أحلى" التي يتم تنفيذها تحت رعاية وزارة الصحة والسكان، والدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الاسرة بالوزارة .

وأكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن هذه الحملة تأتي في إطار توجيهات وزارة الصحة، بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، كحق مكفول لجميع المواطنين، لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل، ورفع وعي المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة، مؤكداً أن الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجانا، بجميع مراكز وقرى المحافظة،عن طريق والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة والمراكز الطبية والمستشفيات.

واضافت الدكتورة وفاء بدوى مدير عام ادارة تنظيم الأسرة،أنه سيتم توقيع الكشف الطبى ، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالعيادات المتنقلة و اخصائيين فى الوحدات الثابتة والمستشفيات، وتوفير وسائل تنظيم الاسرة الحديثة بالمجان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي.

ولفتت إلى أن الحملة ستكون على مستوى جميع إدارات المنيا الصحية على مرحلتين ، حيث تبدأ المرحلة الأولى من الأحد 4 يونيه ، حتى الخميس 8 يونيه في مراكز ، مغاغة ، ومطاي ، والعدوة ، و ديرمواس ، و مركز المنيا ، وتبدأ المرحلة الثانية من 11 يونيه ، حتى 15 يونيه 2023 فى ، بني مزار ، وسمالوط ، وأبو قرقاص ، و ملوي.