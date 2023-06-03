لا شكاوى من امتحانات الفقه والحديث بالبحر الأحمر

انطلقت صباح اليوم السبت الموافق 3 يونية 2023م، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية "الدور الأول" للعام الدراسي 2022/2023ن، للقسم العلمي بإمتحان مادتى الفقه و الحديث وسط متابعات مكثفة للاطمئنان على انتظام اللجان والالتزام بكافة التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

وتفقد فضيلة الدكتور محمد حسانين عبد اللاه رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية سير لجنتى فتيات وبنين بإدارة الغردقة

وتضم لجنة الفتيات طالبات معهدى فتيات الغردقة وفتيات النموذجي وكذلك لجنة بنين تضم طلاب معهدى بنين الغردقة وبنين النموذجي، وقد أدى طلاب القسم العلمى الامتحان اليوم فى مادتى الفقه والحديث.

وطمئن فضيلته على أن اللجان تسير في انضباط وهدوء وتابع مدى تأمين مركز توزيع الأسئلة ووصول ورق الأسئلة فى الوقت المحدد لذلك، مؤكداً أن الجميع يعمل على قدم وساق لانجاح منظومة الامتحانات وخروجها بالشكل اللائق ووضع مصلحة الطالب فى المقام الأول، مشدداً على ضرورة توفير الأجواء الهادئة والمناسبة للطلاب والتهوية الجيدة حتى يؤدى الطلاب امتحانهم في يسر وهدوء.

وتابع فضيلته سير اللجان وأطمئن إلى أنه لا توجد أى شكوى من الامتحانات، وتحقيق التباعد داخل اللجان، وتأكد من تحقيق عدم اصطحاب التليفونات داخل اللجان للجميع سواء الطلاب أو المعلمين المشاركين باللجان ما عدا رئيس اللجنة فقط للتواصل مع غرفة عمليات الامتحانات بديوان عام المنطقة.

وأكد فضيلته أن غرفة عمليات الامتحانات المركزية بديوان عام المنطقة تتابع أولا بأول سير اللجان للوقوف على حل أى عوائق أو مشكلات قد تطرأ أو تواجه حسن سير اللجان لتقوم على حلها بشكل فوري وسريع .

وفى ختام الزيارة توجه فضيلته بالشكر لجميع القائمين على أعمال الامتحانات وحرص الجميع على توفير الانضباط والهدوء والالتزام بكافة التعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.

وأكد وكيل الأزهر، أنه ستكون هناك متابعة دورية من خلال فرق رصد مهمتها المرور على اللجان في مختلف المحافظات والتأكد من تهيئة البيئة المناسبة والجو العام للطلاب والمراقبين لأداء الامتحانات بشكل سهل وميسر، وتقديم تقارير يومية بأبرز التحديات التي تواجه الطلاب والقائمين على الامتحانات لحلها في أسرع وقت ممكن وضبط سير الامتحانات وليس تهويل أو تخويف الطلاب بل توفير أفضل جو مناسب للطلاب حتي يتيسر لهم التركيز الكامل أثناء الامتحانات، مشيراً إلى أن دورهم أيضا سماع الطلاب وتوصيل طلباتهم لنا للوقوف عليها ومعرفة صعوبة وسهولة الامتحانات وأن كل ما سيذكره الطلاب سيكون محل دراسة وتقدير فالطلاب في محل اهتماماتنا وفي المقام الأول ونحن سنقدم لهم كل سبل الراحة والهدوء وهذا حقهم علينا.

واجتمع الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية برؤساء الإدارات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية والمتابعين من القطاع للجان الامتحانات على مستوى المناطق الأزهرية.

وشدد على ضرورة اتباع العمل على توفير الجو المناسب للطلاب والطالبات داخل لجان الامتحانات والتعاون التام مع رؤساء اللجان ومساعديهم حتى تحقق العملية الامتحانية المقصود منها، مشدداً على ضرورة التأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة.

وأكد الشيخ عبدالغني، أنه تم الانتهاء من جميع استعدادات امتحانات الثانوية الأزهرية بعد تنفيذ توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مبينا أن غرفة العمليات الخاصة بمتابعة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية جاهزة وعلى أتم استعداد لانطلاق الامتحانات وسوف تتابع أعمال الامتحانات لحظة بلحظة، ومهمتها الأساسية الوقوف على أي عوائق أو مشاكل وحلها على الفور.

من جانبه صرح الشيخ أحمد عبدالعظيم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات أن إدارة الامتحانات انتهت من جميع أعمالها الخاصة بالشهادة الثانوية الأزهرية، حيث تم إرسال جميع الأسئلة لمراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية، كما تم إرسال جميع جوابات الانتدابات الخاصة بالملاحظة في الشهادة الثانوية لجميع المناطق وتم توزيعها على المعلمين بالفعل وعلم كل معلم لجنته.

ولفت إلى أن رؤساء اللجان بدأوا عملهم بالفعل في لجانهم وجهزوا اللجان على أفضل حال.

وفى ذات السياق عقد فضيلة الدكتور محمد حسانين عبداللاه رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية اجتماعا بالموجهين العموم بالمنطقة بحضور أيمن البرديسى مدير إدارة التوجيه الفنى.

وناقش فضيلته عددا من المحاور والنقاط المهمة حول أبرز الإيجابيات والمعوقات التى واجهت امتحانات الفصل الدراسي الثاني لمراحل النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية.

وناقش فضيلته الاستعداد لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية والتي من المقرر أن تنطلق غدًا السبت وخطط الموجهين ومتابعة خطة العمل المتفق عليها، مشدداً على ضرورة المتابعة المستمرة وكتابة تقرير تفصيلي يومي وتدوين الملاحظات والاقتراحات متمنيا التوفيق و السداد للجميع