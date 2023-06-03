شاب ينهي حياته بصورة قاسية في الإسكندرية

عثر الأهالي على جثمان صاحب محل به عدة جروح قطعية في الرقبة واليد وذلك داخل حمام بشقة صديقه بدائرة قسم الدخيلة، وجري اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية قد تلقت إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة، بورود بلاغ من الأهالي، بمشاجرة داخل شقة بعقار بشارع رجب الطلخاوي بمنطقة البيطاش ووجود متوفي داخل الشقة.

وعلى الفور انتقل ضباط القسم رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن الشقة محل البلاغ بالطابق الأول علوي ووجود جثمان"أ.ع" 25 عامًا، صاحب محل، مقيم بذات الشارع، مسجاة بأرضية الحمام.

وجرت مُناظرة الجثة وتبين أن المتوفي يرتدي كامل ملابسه وإصابته بجرح ذبحي بالرقبة وعدد 4 جروح غائرة برسغ اليد اليسرى، فيما عثر بجواره على سلاح أبيض "سكين".

وبسؤال قاطني الشقة كل من صديقي المتوفي "م.ب" 26 سنة، سائق، ووالدته "ع.ع" 57 سنة، ربة منزل، مصابة بكدمات شديدة بالوجه والرأس، أشارت الثانية إلى أن المذكور حضر للمبيت صحبة نجلها المذكور بغرفة أعلى سطح العقار محل البلاغ.

وأضافت أنه حضر للشقة وطلب منها إعداد الشاي وأثناء ذلك تعدي عليها بالضرب محدثا إصابتها المنوه عنها حتى أغشي عليها وعقب إفاقتها وجدته بالحالة التي عثر عليه بها، وعلى الفور استدعت نجلها، مؤكدة أنه أحدث ما به من إصابات بنفسه مستخدمًا السلاح المعثور عليه بجواره، فيما أكد الأول مرور المتوفي بحالة نفسية سيئة في الفترة الأخيرة وأخبر أصدقائهما برغبته في إنهاء حياته.

وبسؤال كل من والد المتوفي وشقيقه أيدا ما جاء بالفحص ولم يتهما أحدا بالتسبب في الحادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وباشرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

تجديد حبس شخصين مُتهمين بخطف طالب

وعلى جانب آخر، قرر قاضى المعارضات بمحكمة الزيتون، تجديد حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة خطف طالب بسبب خلافات مالية مع والده.

جاء ذك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، من إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول"- مقيمة بدائرة القسم، بتغيب نجلها طالب- مقيم بذات الدائرة، عقب انتهاء اليوم الدراسى.

وأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين- مقيمان بدائرة القسم، كما تم تحديد مكان تواجد المتهمين.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبصحبتهما المجني عليه، وبمواجهة المتهمان اعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية مع والد المجنى عليه، حيث اتفقا فيما بينهما على استدراج المجنى عليه ومساومة والدته.

باستدعاء والدة المجني عليه اتهمتهما بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.