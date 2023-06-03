ميدو يوضح حقيقة خلافه مع عبدالواحد السيد: "أسطورة الزمالك"

وضح أحمد حسام ميدو، عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك، ومقدم برنامج “الريمونتادا”، حقيقة ما تردد حول وجود خلافات بينه وبين عبدالواحد السيد، مدير الكرة بالنادي، وحارس مرمى الفارس الأبيض خلال الفترة الماضية.

تصريحات ميدو:

ظهر ميدو عبر بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي"إنستجرام"، حيث قال: "كلامي للإعلاميين الذين يريدون نسب مشاهدة، وظهروا ببعض الأخبار بأن هناك مشاكل بين ميدو وعبدالواحد السيد، أقسم بالله عمرى ما كان في مشكلة بيني وبين عبدالواحد".

وتابع ميدو تصريحاته، حيث قال: “عبد الواحد أسطورة كبيرة في الزمالك، وأخي الأكبر، وأنا من حاربت مع إسماعيل يوسف على تواجده في منصب مدير الكرة بنادي الزمالك”.

وأكمل: "أنا على تواصل يومي مع عبد الواحد لتسهيل أي مشاكل من الممكن أن تواجهه خلال عمله".

وأتم ميدو تصريحاته: "أحب أوجه حديثي لمن يريد أن ينشر أخبارًا عن نادي الزمالك، لابد عليه أن يتأكد أولًا، الكل يعمل داخل نادي الزمالك من أجل مصلحة النادي فقط".

في السياق ذاته، صرح مهيب عبدالهادي، في برنامجه "اللعيب"، المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، حيث قال: "في مشاكل كبيرة بين ميدو وعبد الواحد السيد في اللجنة الفنية بنادي الزمالك، كل واحد منهما له رأي، وكل منهما يرغب في فرض رأيه".

وتابع مهيب: “خلال الساعات القليلة الماضية ترددت أخبار من داخل النادي عن تجميد محمد عبدالغني ومحمود شبانة، بجانب عرضهما للبيع مع نهاية الموسم، بعدما تمردا ورفضا خوض مواجهة طلائع الجيش، فميدو كان يرى أن يتم الإعلان عن هذا القرار لجماهير الزمالك، فيما كان عبدالواحد السيد ضد رأي ميدو وكان يرى ألا يتم الإعلان".

وأضاف مهيب: "الزمالك في هذا التوقيت يحتاج لرأي واحد فقط".

جدير بالذكر أن الزمالك نجح في تحقيق الفوز على طلائع الجيش، بنتيجة 2/ 0، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء الماضي، ضمن مؤجلات الجولة الـ33 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يستعد الزمالك للعب موقعة الاتحاد السكندري، المقرر لها الإثنين المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الممتاز.