تداول 12 ألف طن بضائع و668 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر اليوم السبت 2023/6/3، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 668 شاحنة بضائع و 30 سيارة

وشملت حركة الواردات 6500 طن بضائع عامة ومتنوعة و 384 شاحنة بضائع و 26 سيارة، وبلغتحركة الصادرات 5500 طن بضائع عامة ومتنوعة و 284 شاحنة بضائع و 4 سيارات .

ويستعد ميناء سفاجا البحرى اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهم بوسيدون اكسبريس و الحرية1 والقاهرة

و استقبل الميناء بالأمس العبارة امل، وغادرت الميناء ثلاث سفن وهم بوسيدون اكسبريس و الحرية1 والقاهرة

ويشهد ميناء نويبع البحرى تداول 1500 طن بضائع عامة ومتنوعة و 200 شاحنة بضائع، فيما يشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة وبريدج .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2600 راكب بموانيها .

هذا وتضم نوانى البحر الاحمر 6 موانىء هى:

1 - ميناء بورتوفيق

2 - ميناء سفاجا

3 - ميناء الغردقة

4 - ميناء نويبع

5 - ميناء الزيتيات

6 - ميناء شرم الشيخ

جدير بالذكر ان تطوير وتحديث الموانىء ادى ألى

1 - إرتفاع معدلات تداول البضائع وزيادة اعداد الركاب و السائحين المترددين على موانى الهيئة

2 - إدخال نظام افدارة الإلكترونية بالموانى و تزريدها بأجهزة الخادمات ووسائل الإتصال و انظمة المراقبة الحديثة

3 - فتح خطوط ملاحية جديدة بين موانى سفاجا وضبا - الغردقة وضبا - سفاجا وينبع بالمملكة العربية السعودية

كما قامت وزارة النقل ومحافظة البحر الحمر بوضع الخطط المستقبليةالممثلة في إقامة محطة الحاويات متعددة الأغراض بجنوب سفاجا وإنشاءات ميناء سفاجا الكبير.

والهدف من إنشاء محطة متعددة الأغراض خدمة المنطقة الاقتصادية المثلث الذهبي واستيعاب أكبر حاويات في العالم ليأخذ ميناء سفاجا المركز الخامس على مستوى العالم باستيعاب سفن بهذا الحجم الضخم وتصبح مصر مركزا لوجيستيا عالميا طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وتبلغ مساحه المحطة ٩٠٠الف متر مربع ورصيف ١١٠٠ متر مربع بعمق غاطس ١٧ متر ليستوعب السفن العملاقة بطاقة تداول مليون حاوية سنويا كمرحلة أولى تصل إلى ٣ مليون حاوية واستقبال بضائع عامة تصل إلى ٧ مليون طن

كما تم تطرير ميناء سفاجا وصالات السفر وصالات الركاب والمخازن المغطاة التي يتم إنشاؤها بالميناء

وانشاء ساحة الشاحنات خارج الميناء التي تستخدم لتخزين الشاحنات والمبردات التي ترتاد الميناء لمنع التكدس أمام الميناء في شوارع المدينة لعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع المحيطة بالميناء مع توافر كافه الخدمات لسائقي الشاحنات بالساحة.