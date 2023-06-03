ميدو يرد على مجاملات "زد" للصعود للدوري الممتاز

علق الإعلامي ونجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق أحمد حسام ميدو، على الأنباء التي ترددت خلال الفترة الأخيرة حول وجود مجاملات لنادي "زد" من أجل الصعود إلى الدوري الممتاز.

تصريحات ميدو

تحدث ميدو في بث مباشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، حيث قال: "يوجد حملة على نادي زد، بعد اقترابه بشدة من الصعود إلى الدوري الممتاز، لذلك أريد توضيح الحقائق، في البداية أنا استقلت من مجلس إدارة نادي زد منذ فترة طويلة، وأعمل مع النادي في الوقت الحالي كسفير في كل المحافل العالمية والبروتوكلات الموقعة مع الأندية العالمية".

وتابع ميدو حديثه: "نادي زد يمتلكه شباب لديهم الإمكانيات ويريدون القيام بعمل مشروع كرة قدم حقيقي والنادي يعمل بشكل احترافي، ولديهم مدير فني أجنبي لقطاع الناشئين يُعلم الناشئين بشكل صحيح".

وأكمل نجم الزمالك السابق تصريحاته: "أريد التوضيح بأن نادي زد منذ موسمين ينافس على الصعود وهناك أندية أخرى صعدت، وهذا دليل على عدم مجاملة نادي زد، والذي ينافس منذ موسمين على الصعود، ولم يصعد مباشرة، وذلك ردي على من يقول بأن نادي زد يُجامل".

وأتم ميدو كلامه: "زد يعتبر نموذج جيد جدا للاستثمار الرياضي، ولابد من تشجيع النادي وتشجيع الاستثمار الرياضي الصحيح والذي يتم بشكل صحيح لإفادة الكرة المصرية، علينا أن نشجعه وليس العكس".

ميدو يتلقى دعوة من سيلتا فيجو

في سياق مختلف، وجه سيلتا فيجو الإسباني الدعوة لـ ميدو لتكريمه قبل لقاء سيلتا فيجو ضد برشلونة المقرر له غدا، الأحد، والذي سيقام على ملعب بالايدوس، في الجولة الثامنة والثلاثون من عمر الدوري الإسباني لهذا الموسم 2022/2023.وقام سيلتا فيجو بتوجيه الدعوة لنجومه السابقين وعلى رأسهم ميدو، باعتباره سفيرا لمئوية النادي، على أن يتم تكريمه قبل انطلاق مباراة برشلونة غدا، الأحد، في إطار منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة في الدوري الإسباني هذا الموسم.

بينما تحدث الإعلامي مهيب عبدالهادي، في تصريحات ببرنامج “اللعيب”، الذي يُنقل عبر فضائية “mbc مصر”، حيث قال: "توجد مشاكل كبيرة بين ميدو وعبدالواحد السيد، كل واحد منهما له رأي داخل النادي، وكل منهما يرغب في فرض رأيه".