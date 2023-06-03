رئيس قطاع المعاهد ومحافظ القليوبية يتفقدان لجان الثانوية الأزهرية بالقليوبية

في أول أيامها..

تفقد الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، صباح اليوم السبت، يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، لجان الثانوية الأزهرية التابعة لمحافظة القليوبية، حيث قاما بزيارة لجان بنها النموذجي وفتيات بنها، أثناء أداء طلاب القسم العلمي الامتحان في مادتي الفقه والحديث للاطمئنان على سير العمل بالامتحانات والالتزام بالتعليمات الخاصة بها، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحاناتهم على الوجه الأكمل.



أكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على وجوب تطبيق التعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، واتباع الإجراءات الاحترازية والتأكد من انتظام الطلاب والمراقبين في اللجان، والعمل على توفير بيئة امتحانية تتسم بالهدوء والاستقرار.

رئيس قطاع المعاهد يوجه بسرعة إجراءات تأجيل الامتحانات لطالبة لظروفها الصحية:

أثناء تفقده لسير العمل بلجنة فتيات بنها، لاحظ رئيس قطاع المعاهد وجود أحد أولياء الأمور خارج اللجنة يلتمس العذر لابنته عن حضور الامتحانات لمرورها بأزمة صحية، حيث وجه فضيلته العاملين بسرعة مساعدته في إجراءات تأجيل الامتحانات لابنته، داعيًا المولى عز وجل لها بالشفاء العاجل.

وحرص الشيخ أيمن عبدالغني على تفقد العيادات الصحية داخل اللجان، والاطمئنان على جاهزيتها واستعدادها لحدوث أي طارئ لاتخاذ الإجراءات كافة للحفاظ على سلامة الطلاب.



وفي نهاية جولته، تفقد الشيخ أيمن عبدالغني، ديوان عام الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، حيث عقد اجتماعًا مع قيادات المنطقة، الشيخ عبدالموجود دسوقي، الوكيل الشرعي، والدكتور محمد فخري، الوكيل الثقافي، والشيخ عبدالجواد، المشرف العام على الامتحانات بالمنطقة، والدكتور أيمن السيسي، مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة.

أكد فضيلته على ضرورة التواصل والتعاون التام مع رؤساء اللجان ومساعديهم، لتذليل أي عقبة قد تعرقل سير العمل، حتى تحقق العملية الامتحانية المقصود منها.



جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طلاب وطالبات، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية.

كان الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، قد زار خمس لجان بمدينة أبو حمص وهي :" بنين أبو حمص- بنين بلقطر الشرقية - بنين بسنتواي- بنين نصرالله - فتيات نصرالله"، كما تفقد خمس لجان بمدينة إيتاي البارود وهي: " بنين نكلا العنب- بنين إيتاي البارود- فتيات علية سمك- فتيات جزيرة نكلا العنب- فتيات إيتاي البارود. "

كما تفقد فضيلته برنامج توثيق الاختبارات الشفهية للثانوية الأزهرية، والوقوف على مدى جاهزيته لاختبار الطلاب، كما وجه فضيلته النصح والإرشاد للطلاب، مشددًا على ضرورة مراعاة قراءة السؤال أكثر من مرة وتدبره حتى يستطيعون حله من دون خطأ، كما قدم بعض التوجيهات لرؤساء اللجان ومساعديهم لمزيد من الانضباط باللجان.