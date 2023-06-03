وفاة 3 أشخاص في 3 مشاجرات

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة على يد جاره، وجاء ذلك بعد أن تعدى عليه بالضرب بعصا خشبية على رأسه أردته قتيلًا في الحال.

وجاء ذلك بقرية كفر الصلاحات التابعة لمركز بني عبيد، بمحافظة الدقهلية، بسبب خلافات الجيرة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت التصرف النيابة العامة.

وكانت مديرية أمن الدقهلية قد تلقت إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بني عبيد، بمصرع شخص خلال مشاجرة مع جاره بقرية كفرالصلاحات التابعة للمركز.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ محل الواقعه، وبالفحص تبين مصرع شخص يدعى العدل ماهر أحمد أبو الفضل، 45 سنة - عامل، بعدما تعدى عليه جاره ويدعى "وليد" بالضرب بعصا خشبية على رأسه بسبب خلافات الجيرة.

ونجح ضباط مباحث المركز في ضبط المتهم، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر محضرا بالواقعة وتم عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

شجار بأسلحة نارية يحصد روح شاب

وفي سياقٍ مُتصل، لفظ شاب أنفاسه الأخير وأصيب آخر، اليوم السبت، بطلقات نارية، في مشاجرة بنجع أبو عديل التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث.

وكانت مديرية أمن قنا قد تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مقتل شاب وإصابة آخر بطلقات نارية في مشاجرة بنجع أبو عديل، التابع لمركز نقادة جنوب محافظة قنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إسعاف ونقل الجثة والمصاب إلى المستشفى، فيما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مقر الواقعة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى والمصاب لتلقي العلاج.

كما لفظ نجار مسلح أنفاسه الأخيرة إثر حدوث مشاجرة بين نجليه وآخرين نطاق بندر بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم القبض على الطرف المتسبب فى المشاجرة ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى بلبيس تحت تصرف النيابة العامة.

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول" شعلان ع ش" 57 عاما نجار مسلح مقيم بندر بلبيس جثة هامدة، وتم التحفظ علي الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتبين من التحريات الأولية حدوث وفاة المجنى عليه إثر حدوث مشاجرة بين نجليه طرف أول، وسيدة ونجلها وشاب طرف ثانى بسبب خلافات بينهم، وبعد انتهاء المشاجرة توفي المجني عليه فور وصوله منزله، وتم ضبط الطرف الثانى، وتحرير محضرا بالواقعة، وتم إحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار لإجراء الصفة التشريحية عليه لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.