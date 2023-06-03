وكيل المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم يتفقد لجان الثانوية بالبحيرة

في أول أيامها..

تفقد فضيلة الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، اليوم السبت، أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في أول أيامها، والتي بدأت بمادتي الفقه والحديث للقسم العلمي.



زار وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، خمس لجان بمدينة أبو حمص وهي :" بنين أبو حمص- بنين بلقطر الشرقية- بنين بسنتواي- بنين نصرالله- فتيات نصرالله"، كما تفقد خمس لجان بمدينة إيتاي البارود وهي: " بنين نكلا العنب- بنين إيتاي البارود- فتيات علية سمك- فتيات جزيرة نكلا العنب- فتيات إيتاي البارود. "

كما تفقد فضيلته برنامج توثيق الاختبارات الشفهية للثانوية الأزهرية، والوقوف على مدى جاهزيته لاختبار الطلاب، كما وجه فضيلته النصح والإرشاد للطلاب، مشددا على ضرورة مراعاة قراءة السؤال أكثر من مرة وتدبره حتى يستطيعون حله دون خطأ، كما قدم بعض التوجيهات لرؤساء اللجان ومساعديهم لمزيد من الانضباط باللجان.



كان الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف قد تفقد اليوم السبت، لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية التابعة لإدارة منطقة الجيزة الأزهرية، وذلك للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات، والتأكد من انضباط العمل بها.



كما تفقد وكيل الأزهر لجان معهد بنين وفتيات ٦ أكتوبر بالحي السادس، حيث أدى طلاب القسم العلمي الامتحان في مادتي الفقه والحديث، كما تفقد أعمال اللجان وتوزيع المراقبين داخل كل لجنة، والتأكد من استلام جميع الطلاب لأوراق الامتحان الخاصة بهم، مشددا على ضرورة التزام الطلاب بدخول اللجان في الوقت المحدد.

ووجه وكيل الأزهر بتوزيع المياه الباردة بشكل دائم على الطلاب خلال أداء الامتحانات، نظرا لارتفاع درجات الحرارة، كما حرص على مناقشة الطلاب والتأكد من وضوح الأسئلة بالنسبة لهم وخلوها من الغموض، مطالبا إياهم بالمزيد من الجد والاجتهاد في المراجعة قبل الامتحانات وعدم إضاعة الوقت فيما لا يفيد.

أشار وكيل الأزهر الى أنه هناك متابعة دورية من خلال فرق رصد مهمتها المرور على اللجان في مختلف المحافظات والتأكد من تهيئة البيئة المناسبة والجو العام للطلاب والمراقبين لأداء الامتحانات بشكل سهل وميسر، وتقديم تقارير يومية بأبرز التحديات التي تواجه الطلاب والقائمين على الامتحانات لحلها في أسرع وقت ممكن، وضبط سير الامتحانات. قائلا الطلاب في جل اهتماماتنا وفي المقام الأول، ونحن سنقدم لهم كل سبل الراحة والهدوء، وهذا حقهم علينا



جدير بالذكر أن أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بدولة فلسطين بقسميها العلمي والأدبي ٤٣٠ طالب وطالبة، مقسمين على (٣١) لجنة، وتستمر امتحان القسم العلمي إلى يوم الأربعاء ٢١/٦/٢٠٢٣، بينما تستمر امتحانات القسم الأدبي إلى يوم الأحد ١٨/٦/٢٠٢٣