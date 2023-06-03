بندقية نينتندو Duck Hunt تستخدم لسرقة متجر

ألقت الشرطة القبض على رجل من ولاية كارولينا الجنوبية بعد أن سرق مزعومًا متجرًا صغيرًا مسلحًا بمسدس نينتندو الخفيف الذي استخدم بشكل أساسي في الثمانينيات للعب Duck Hunt و Hogan’s Alley و Gumshoe، كما أعلن في الأصل نواب مقاطعة يورك.

يُزعم أن المشتبه به البالغ من العمر 25 عامًا قد حصل على 300 دولار نقدًا بعد ارتدائه قناعًا وشعرًا مستعارًا وسترة بقلنسوة وملحق نينتندو Nintendo Entertainment System (NES) Zapper المذكور أعلاه.

وتزعم الشرطة أن المشتبه به لوح بالبندقية المزيفة إلى كاتب وطالب المال من ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية. عثرت عليه السلطات في الشارع في موقف سيارات الجنرال دولار والمسدس المزيف في سرواله.

Man robs gas station with Nintendo 'Duck Hunt' pistol: sheriff https://t.co/W9zPl0yxuK pic.twitter.com/nGHELXwr39 — WFLA NEWS (@WFLA) May 31, 2023

اشتهر الملحق الأصلي لعام 1984 باللون البرتقالي والرمادي اللامع، لكن السلطات تقول إن المشتبه به قام بطلاء لونه الأسود بالرش، ومن المحتمل أن يشبه سلاحًا ناريًا وظيفيًا. أصدرت إدارة شرطة مقاطعة يورك صورة لملحق الألعاب المزيف على حسابها على Twitter.

يتم شحن ملحق البندقية الخفيفة الأصلي، المسمى Zapper، مع NES ويستخدم مستشعرًا ضوئيًا داخليًا لترجمة ضغطات الزناد إلى إجراء على الشاشة. كان الاستخدام الأساسي هو Duck Hunt، على الرغم من أنه عمل مع عدد قليل من العناوين طوال عمر وحدة التحكم.

إن استخدام مسدس مزيف لارتكاب جريمة ليس مزحة وقد كان مشكلة خطيرة منذ عقود. وجدت دراسة أجراها الكونجرس عام 1990 أن البنادق المزيفة استخدمت في أكثر من 15 في المائة من عمليات السطو.

تجدر الإشارة إلى أنه في معظم أنحاء البلاد، فإن استخدام سلاح مزيف لارتكاب جريمة يعاقب عليه بعقوبات مماثلة لتلك المفروضة على السلاح الناري الحقيقي، لأن تهديد الخطر حقيقي للغاية بالنسبة للضحايا. بعد كل شيء، تبدو هذه اللعبة أو البنادق المقلدة متطابقة تقريبًا مع الشيء الحقيقي.

تحقيقًا لهذه الغاية، أقرت ولاية نيويورك مؤخرًا تشريعات تحظر مسدسات الألعاب مثل نينتندو ما لم تكن مزيفة بشكل واضح، مثل تلك المطلية بألوان زاهية.