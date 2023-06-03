إصابة 14 شخصا في حادثي سير بـ 6 أكتوبر

تعرض 3 أشخاص للإصابة في حادث تصادم سيارة ملاكي برصيف الطريق بمنطقة ابنى بيتك فى مديتة 6 أكتوبر وتم نقلهم الي المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل .

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي برصيف الطريق فى مدينة 6 أكتوبر.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير ميكروباص أختلت عجلة القيادة بيد السائق واصطدمت السيارة بالرصيف نتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص جري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

إصابة 11 شخصاً إثر حادث تصادم في 6 أكتوبر

وفي سياقٍ مُتصل، تعرض 11 شخصاً للإصابة إثر حادث تصادم سيارة ملاكى وميكروباص أعلى محور 26 يوليو تقاطع الصحراوى فى مدينة 6 أكتوبر وتم نقل المصابين إلي المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغاً من الخدمات المعينة فى محور 26 يوليو، بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث إصابة 11 شخصا وتم نقلهم للمستشفى ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث .

وكانت مدُيرية أمن محافظة بورسعيد قد تلقت إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد حادث تصادم سيارة ربع نقل بسيارة أجرة على طريق المطرية بسبب سوء الأحوال الجوية.

وعلى الفور، هرعت سيارات الإسعاف لمكان الحادث من أجل نقل المصابين لتلقي العلاج بمستشفى السلام، وهم: محمد محمد علي، وعمره ٤٠ سنة مصاباً باشتباه كسر في الساق اليمنى، وعمرو محمد إبراهيم ٣٠ سنة كدمات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالساق اليمنى.

فضلاً عن أحمد علي محمد ١٨ سنة اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساق الأيسر، وزياد محمد علي ١٣ سنة سحجات متفرقة بالجسم والوجه، ومعتز محمد حسنى ٢٤ سنة جروح متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج والحالة العامة سيئة، ومحمد معاطي أحمد ١٥ سنة جروح متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة حي الجنوب.