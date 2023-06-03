علي الحجار يحيي حفل غنائي بساقية الصاوي.. الليلة

المطرب علي الحجار، يحيي حفل غنائي ضخم، اليوم، السبت، بمشاركة فرقته الموسيقية، وذلك بـ ساقية عبدالمنعم الصاوي، وتتراوح أسعار التذاكر بين 280، 330،380، 430 جنيهًا.

ومن المقرر أن يقدم "الحجار"، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح، منها : "اعذريني، داري العيون، أنا كنت عيدك، صلينا الفجر فين، الزين".

آخر أعمال المطرب علي الحجار:-

علي الحجار فى الفترة الأخيرة طرح كليب أغنيته الجديدة "بطلة حكايتي"، عبر قناته الخاصة على «يوتيوب».

أغنية بطلة حكايتي من كلمات طارق علي، وألحان خالد داغر وتوزيع محمد عبدالله.

علي الحجار فى كلمات أغنية يقول:-

لإنك بدايتي وحبك هدايتي بشوفك مرايتي

وصوتي وغناه يا بطلة حكايتي يا بطلة حكايتي

وسر الحياة

سنين

سنين عشت قبلك غريب في الأماكن

وكان جوا قلبي كذا جرح ساكن

سنين عشت قبلك غريب في الأماكن

وكان جوا قلبي كذا جرح ساكن

وجودك حياني ورجعني تاني لضحكة زماني

لعمري اللي تاه يا بطلة حكايتي يا بطلة حكايتي

وسر الحياة

رجعت لحياتي لقيت نفسي بيكي

كفاية إني عايش معاكي وليكي

يا أجمل هدية من الدنيا ليا

معلومات عن المطرب علي الحجار:-

أثناء دراسته قد التحق هو وشقيقه أحمد بفرقة التخت العربي لإحياء التراث.

التقى مع الملحن بليغ حمدي الذي شاهده يغنى في حلقة من حلقات برنامج الموسيقى العربية الذي تقدمه رتيبة الحفنى، ليبعث في طلبه ثم ظل يتدرب معه حوالى سنتين حتى اختار له بليغ حمدي كلمات الشاعر الغنائي الكبير عبدالرحيم منصور أغنية (على قد ماحبينا) لتكون البداية التي قدمه بها للجمهور في حفل ليلة رأس السنة عام 1977.

ثم كان الألبوم الأول الذي تضمن أربع أغنيات كتب عبدالرحيم منصور ثلاث منها وكتب بليغ حمدي بنفسه أغنية رابعة بعنوان «قالت» تحت اسمه المستعار كشاعر وهو (ابن النيل).

غنى علي الحجار من ألحان الملحن الكردي هلكوت زاهر أغنية باسم رجعنا لبعضينا من كلمات هاني الصغير، وشاركت فيها المطربة الكردية ليلى فريقي كانت من أقوى ديو مشترك عربي وكردي.

يعتبرعلي الحجار أول مطرب عربي ومصري شارك في ديو مشترك مع مطربة كردية وأول مطرب عربي غنى من ألحان الملحن الكردي هلكوت زاهر، وحققت نجاحًا في كردستان.