محمود الأتربي ومارتن رامي يحققان المراكز الأولي ببطولة أوروبا المفتوحة للرماية

حصد الرماة المصريون 3 ميداليات، في منافسات كأس الرئيس والجائزة الكبرى، ضمن منافسات بطولة أوروبا المفتوحة و المقامة حالياً في إيطاليا، في الفترة من 1 و حتي 4 يونيو بمشاركة 12 دولة ( الأرجنتين، و أمريكا إيطاليا، و فرنسا، و ألمانيا، و البرتغال، و أسبانيا، و السعودية، و مصر، و السويد، و الإمارات ، و إنجلترا ) .

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و قد حقق محمود الأتربي المركز الأول والميدالية الذهبية، في منافسات الرجال "الماستر" بعد منافسات شرسة مع الانجليز و الايطاليين.



تألق مصري في منافسات كأس الرئيس والجائزة الكبرى



و تألق الناشئ المصري مارتن رامي سمير في منافسات كأس الرئيس حيث فاز بالمركز الأول و الميدالية الذهبية وفي الجائزة الكبري، و فاز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية بعد منافسات شرسة مع الأنجليز والإيطاليين.



و أشاد اللواء حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للرماية، بالإنجاز الكبير الذي حققه الرماه المصريين، مؤكدًا أن هذه الألقاب ستضاف إلى سجل نجاحات الرماية المصرية التي بدأت عهدًا جديدًا في الألقاب على المستوى الدولي.

حازم حسني : سعيد بما حققه أبطال الرماية في الجائزة الكبري

و أعرب اللواء حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للرماية، عن سعادته البالغة لما حققه أبطال الرماية في الجائزة الكبري ضمن فاعليات بطولة أوروبا المفتوحة علي الأطباق المروحية، ويرجع ذلك للدعم المستمر لأبطال الرماية من القيادة السياسية والمتمثلة في الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و الذي يحرص دائما علي دعم الأبطال.



و أكد اللواء حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري و الإفريقي للرماية، أن لدينا أبطال مصريين متميزين، و أن البطولة تشهد حضور أبطال العالم من جميع الدول و هذا ينعكس على قوة المنافسة في البطولة .

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