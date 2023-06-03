ضبط 20 كيلو "هيدرو" و6 طرب حشيش قبل ترويجهم في الشرقية

خلال معلومات سرية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات..

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالشرقية، من القبض على 3 عاطلين قبل قيامهم بترويج كمية كبيرة من المواد المخدرة على عملائهم بنطاق دائرة مركز الإبراهيمية، وتم إحالتهم للنيابة العامة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية كانت بورود معلومات سرية لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع العاشر من رمضان، عن قيام كل من "سعيد. م. س " 24 عامًا مقيم بمدينة الإبراهيمية، وسبق اتهامه فى القضية رقم 5054 لسنة 2016 جنايات مركز الإبراهيمية "قتل" والقضية رقم 3054 جنايات الإبراهيمية لسنة 2021 سرقة بالإكراه، و"عمر. و. ال" 20 عامًا مقيم بالإبراهيمية، و" محمود. أ. م" 18 عامًا مقيم بالإبراهيمية، بالإتجار في المواد المخدرة، وخاصة مخدر الهيدرو على نطاق واسع.

تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الشرقية، والأمن العام وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية، وإذن النيابة العامة، تم ضبطهم وبحوزتهم 20 كيلو من مخدر الهيدرو، و6 طرب من مخدر الحشيش تزن 600 جرام، و2 سلاح نارى فرد خرطوش، و8 طلقات وطبنجة صوت، ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية ومبلغ مالى و3 هواتف محمولة.

وتبين من التحقيقات حيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم وعقد الصفقات، والمبلغ المالى جزء من حصيلة الإتجار.

تم التحفظ علي المتهمين والمضبوطات، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.