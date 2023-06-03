حكيمي يعود لتشكيل باريس بعد الايقاف في مباراة التتويج باللقب

تشهد قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي عودة المغربي أشرف حكيمي لخوض لقاء كلير مون فوت على ملعب بارك دى برانس بالجولة الـ 38 والاخيرة لبطولة الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم لموسم 2022 ـ 2023.

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عقوبة أشرف حكيمي في الدوري الفرنسي

وتعرض المغربي أشرف حكيمي لعقوبة الايقاف لمدة مواجهتين بعدما تعرض للطرد بمبارة أجاكسيو بالجولة الـ 35 من الدوري الفرنسي بعد مشاجرة مع توماس مانجاني لاعب الخصم مما استوجب الحصول على البطاقة الحمراء، ليغيب فى المواجهتين السابقتين للفريق الباريسي، فيما يستعيد خدماته بمباراة اليوم بعد قضاء فترة العقوبة.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع لمواجهة كليرمون

حراسة المرمى: دوناروما.

في خط الدفاع: راموس، بتشيابو، أشرف حكيمي، خوان بيرنات.

في خط الوسط: فيتور فيريرا، فيراتي، بيريرا.

في الهجوم: ليونيل ميسي، إيكتيكي، مبابي.

وأصبح باريس سان جيرمان الفريق الأكثر تتويجاً بلقب الدوري الفرنسي، برصيد 11 لقبا، متخطيا الرقم القياسي السابق لفريق سانت إيتيان برصيد 10 ألقاب، بعد حصوله على بطولة الدوري للمرة الثانية على التوالي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وكليرمون في الدوري الفرنسي

تنطلق مباراة باريس سان جيرمان و نظيره فريق كليرمون اليوم ، في الجولة 38 من منافسات مسابقة الدوري الفرنسي، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وكلير مون في الدوري الفرنسي

وتُذاع مباراة باريس سان جيرمان ونظيره كلير مون مساء اليوم بالجولة الاخيرة من الدورى الفرنسي عبر قناة beIN Sports premium 1بتعليق صوتي للمعلق جواد بدة.

عروض ميسي في فترة الانتقالات بالميركاتو الصيفي

وفقًا لما أوردته سبورت، ويكشف البرغوث عن قراره قريبًا حتى لا يحول القرار بشأن فريقه المستقبلي إلى مسلسل تلفزيونى.

ويسعى فريق برشلونة بكل قوته لملاحقة ليونيل ميسي لكنه لا يزال غير قادر على تقديم عرض رسمي له ويمر الوقت دون حدوث تقارب نهائي بين مسؤولي الكتالوني والبرغوث لاتمام التعاقد.

وارتبط اسم ليونيل ميسي في الاونة الاخيرة بالانتقال الى فريق الهلال السعودي، في ظل العروض المقدمه من اتحاد جدة و النصر السعودي

بينما تلقى ميسي عرضين، الأول من إنتر ميامي الأمريكي، والثاني من الهلال السعودي، والذي قد يصل راتبه مع الأخير إلى 500 مليون يورو في الموسم الواحد وفقا لبعض التقارير.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للنجم الأرجنتيني مع باريس سان جيرمان في يونيو المقبل، ولا يوجد أي اتفاق بين الطرفين حتى الآن بشأن التجديد.

وأكدت شبكة "footmercato" الفرنسية أن ميسي وافق على العقد التاريخي المقدم من نادي ‎الهلال السعودي، تحت عنوان: خورخي ميسي قبل عرضًا بقيمة 1.2 مليار يورو لابنه!.

ورحل ليونيل ميسي عن صفوف برشلونة في صيف 2021، وانضم إلى باريس سان جيرمان لمدة موسمين حتى 30 يونيو 2023.

الجدير بالذكر ان الأرجنتيني ليونيل ميسي خاض 16 موسمًا مع فريق برشلونة الاسباني، لعب من خلالهما 778 مباراة، تمكن من احراز 672 هدفًا طوال مسيرته مع الفريق الكتالوني، واستطاع القيام بصناعة 303 تمريرة حاسمة، واسدل الستار بين البرغوث وجماهير برشلونة وكتبت النهاية ورحل عن الفريق عام 2021 متجها الى صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر تحدثت عنها الصحف العالمية حول العالم وكانت بمثابة الصدمة لعشاق برشلونة و النجم الارجنتيني.