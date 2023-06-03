وفاة نجار مسلح في مشاجرة بين نجليه وآخرين بالشرقية

توفي نجار مسلح، عقب نشوب مشاجرة وقعت بين نجليه وآخرين، بسبب خلافات بينهما، بنطاق مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم القبض على المتهمين، لتحديد مسؤلية كل فرد في الواقعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية.

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية، بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزى بوصول"شعلان. ع. ش" 57 عاما نجار مسلح، مقيم بندر بلبيس، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتوصلت التحريات الأولية، إلى إندلاع مشاجرة بين نجلي المجني عليه "طرف أول"، وسيدة ونجلها وآخر"طرف ثانى" بسبب خلافات بينهم، وأسفرت المشاجرة عن وفاة المجني عليه.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتم ضبط المتهمين الطرف الثانى، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية، وكلفت المباحث بالتحري عن الواقعة وملابساتها. وجاري سؤال المتهمين في الواقعة.