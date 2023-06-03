الشيوخ يناقش غدًا خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد

يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشارعبدالوهاب عبدالرازق، غدًا الأحد، جلسته العامة، من أجل مناقشة مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، والتأشيرات العامة المرافقة له.

ووضعت اللجان النوعية لمجلس الشيوخ، توصيات عدة، حيث أوضحت لجنة الشئون الخارجية والعربية الأفريقية توصياتها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (23\2024) وهو العام الثاني من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (22\2023-25\2026)، والتي جاءت كالتالي:

- أهمية استكمال تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية الذي يمثل تجليًا للشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.

- ضرورة استكمال العمل على رفع القدرة التشغيلية لخط الربط الكهربائي بين مصر والأردن بما يعود بالنفع على مختلف دول المنطقة ويعزز من الريادة المصرية في مجال الطاقة.

ـ تؤكد اللجنة على أهمية الاتفاقية الموقعة مع قبرص لإنشاء خط غاز بحري بين البلدين، وتطالب باتخاذ خطوات جدية تعزز من إمكانية ضم دولتي سوريا ولبنان إلى منتدى غاز المتوسط.

ثانيًا: رعاية مصالح المصريين بالخارج:

- ضرورة استكمال الخطوات التي تستهدف تعميق التواصل مع المصريين العاملين بالخارج، وتخفيف ما يعانونه من أعباء، خصوصًا الخطوات المتخذة لتبسيط إجراءات التحويلات المصرفية.

ـ أهمية السعي لفتح فروع للبنوك الوطنية في الدول ذات الكثافة العالية من العمالة المصرية لحماية مدخراتهم.

تتحفظ اللجنة على تصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج في صفحة 56 من وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإمكان تصاعدها لـ33 مليار للعام 22\2023، حيث تتوقع اللجنة انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج بما لا يقل عن 7 مليارات دولار في هذا العام عن العام السابق لوجود فجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق غير الرسمية (السوق السوداء) للدولار مما دفع الكثيرين إلى اللجوء للسوق الموازية من أجل الحصول على الفرق، وتوصي اللجنة باتخاذ إجراءات جادة بعدم تجريم تغيير العملة بمبالغ تقل عن 3000 دولار مما يسمح بزيادة التدفقات النقدية ورجوعها لمعدلاتها الطبيعية.

ثالثًا: في مجال البحث العلمي:

أوصت اللجنة بسرعة تنفيذ مشروع إنشاء وكالة الفضاء الأفريقية بما يعزز دور مصر الريادي في أفريقيا.

رابعًا: تطوير الموانئ والمنافذ المصرية:

- الانتهاء من تطوير ودعم الموانئ والمنافذ مع دولة السودان الشقيق كموانئ قسطل وأرقين ورأس حدربة، لرفع كفاءة الموانئ والمنافذ المصرية في ظل الضغط الذي تعانيه مع موجات اللجوء الكبيرة إلى مصر جراء الاضطرابات التي تشهدها السودان أخيرًا.

وأكدت اللجنة في تقريرها بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، وخصوصًا في مجال الشباب والرياضة، دعم وإعداد أجيال من الشباب الرياضيين القادرين على المشاركة في المحافل الدولية وحصد البطولات بما يرسخ مكانة مصر الدولية.



