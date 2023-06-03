رئيس سلامة العلامة التجارية في Twitter يغادر الشركة

فقدت Twitter مديرها التنفيذي المسؤول عن الإشراف على المحتوى على المنصة، Ella Irwin، في وقت سابق من هذا الأسبوع. في علامة أخرى على عدم الاستقرار في الرتب العليا في تويتر، يبدو أن تنفيذيًا كبيرًا آخر يغادر الشركة.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن أ. قرر براون، الذي كان مسؤولاً عن سلامة العلامة التجارية على تويتر وجودة الإعلانات، مغادرة الشركة يوم الجمعة. وبحسب ما ورد كان براون مسؤولاً عن التأكد من أن موقع تويتر كان مكانًا آمنًا للمعلنين لوضع إعلاناتهم. في وقت كتابة هذا التقرير، لم تقدم رسميًا سببًا لقرارها الخروج من الشركة.

منذ تولي إيلون ماسك Elon Musk زمام الأمور، كافح Twitter لإبقاء المعلنين على المنصة. تم الإبلاغ في وقت سابق من هذا العام أن أكثر من 500 من كبار المعلنين بالشركة قد توقفوا مؤقتًا عن الإنفاق على النظام الأساسي. في ذلك الوقت، قال مالك موقع Twitter Elon Musk إن الشركة تخطط لتحقيق التعادل خلال العام.

لا يهتم المعلنون فقط بمستقبل النظام الأساسي. قررت بعض العلامات التجارية والمستخدمون في النهاية التخلي عن تويتر Twitter تمامًا بسبب مخاوف بشأن كيفية تعامل Musk مع الإشراف على المحتوى على النظام الأساسي.

تركت المغادرة الرئيس التنفيذي الجديد ليندا ياكارينو في مكان مثير للاهتمام. قال Yacacarino، الذي كان مسؤولًا سابقًا عن مبيعات الإعلانات في NBCUniversal، في الماضي إن سلامة العلامة التجارية تمثل أولوية قصوى للمعلنين. نظرًا لأن الإعلانات هي الطريقة الرئيسية لكسب المال في Twitter، سيكون من المثير للاهتمام معرفة كيفية تعاملها مع هذا الموقف.

بعد استحواذ Elon Musk العام الماضي، كان موقع Twitter على ما يبدو في صراع لمحاولة الحفاظ على منصة التواصل الاجتماعي قائمة. يقال إن الشركة تخلت عن الغالبية العظمى من قوتها العاملة وقطعت دعم تطبيقات الطرف الثالث. ناهيك عن أن Twitter يتقاضى مبلغًا باهظًا من المال لأولئك الذين يرغبون في استخدام واجهة برمجة التطبيقات الخاصة به ويحاول دفع المستخدمين إلى دفع 8 دولارات شهريًا للحصول على تجربة "مميزة" على النظام الأساسي.