ضبط 33 طن قمح قبل بيعه بالسوق السوداء في الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، بإحكام الرقابة والسيطرة على صوامع وشون توريد القمح المحلي بالتنسيق مع مديرية الزراعة وهيئة سلامة الغذاء والرقابة علي الصادرات للتأكد من انتظام عملية استلام القمح المحلي من المزارعين تزامناً مع موسم حصاد القمح بالمحافظة باعتباره سلعه استراتيجيه ويمثل الأمن الغذائي للمواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، بتشديد الرقابة على توريد القمح المحلي للشون المخصصة لذلك لموسم حصاد عام 2023، تم تشكيل حملة مكبرة من الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية، وبمشاركة محمود جبر كبير المفتشين بالمديرية، وأسفرت الحملة عن ضبط كمية من القمح المحلي لموسم حصاد عام 2023 قدرها 33 طن و 740 كجم وذلك بالاشتراك مع حملة من إدارة تموين فاقوس.

تم التحفظ على المضبوطات ونقلها إلى شونة الإخلاص التابعة للشركه المصرية للصوامع والتخزين وتسليمه إلى أمين الشونة علي ذمة المحضر رقم 8922 لسنة 2023 جنح مركز شرطة فاقوس ضد صاحب المخزن بناحية أم عجرم التابعة لنطاق مركز فاقوس، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.