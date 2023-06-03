الشاذلي: انتظروا نسخة مثالية لبطولة العالم للسباحة بالزعانف

أكد سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ ورئيس الاتحاد العربي للغوص والإنقاذ، على قدرة مصر في تقديم نسخة مثالية من بطولة العالم للسباحة بالزعانف للناشئين والتي ينظمها اتحاد الغوص والإنقاذ باستاد القاهرة.

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ويستضيف حمام السباحة الأولمبي باستاد القاهرة الدولي النسخة ال 18 من البطولة خلال الفترة من 19 إلى 24 يونيو يليها بطولة الماسترز يومي 25 و 26 يونيو.

وكشف "الشاذلي" في تصريحاته حول آخر الاستعدادات التنظيمية والفنية، قائلا "قرار الاتحاد الدولي بتنظيم النسخة الثامنة عشر من بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف في مصر، دليل على الثقة التي يتمتع بها الاتحاد المصري على الصعيد العالمي، إلى جانب البنية التحتية الممتازة والجو الرائع خلال تلك الفترة في القاهرة".

وأكد رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ أن بطولة العالم للسباحة بالزعانف ستشهد مستوى رفيع من الحضور الدولي بحضور السيدة آنا ارجانا رئيس الاتحاد الدولي للغوص، والسيد الان جيرمان والسيد وليم بن نواب الرئيس، والسيد الياس اكسياركوس امين الصندوق والسيد ميشيل جونار رئيس اللجنة الرياضية بالاتحاد الدولي للغوص؛ "حضور كل هؤلاء لفعاليات البطولة يؤكد ثقل مصر كشريك اساسي مع الاتحاد الدولي للغوص فى تنظيم الفعاليات الكبرى".

الشاذلي: بطولة العالم للسباحة بالزعانف حققت رقمًا قياسيًا

وأوضح الشاذلي أن بطولة العالم للسباحة بالزعانف حققت رقمًا قياسيًا في اعداد المشاركين حيث تخطى العدد 400 لاعبًا يمثلون 34 دولة يتنافسون على أرض مصر.

وأضاف الشاذلي "حصلنا على شرف تنظيم هذه البطولة بعد منافسة مع الصين وصربيا واستطعنا حسم التصويت لصالحنا بفارق كبير، وسنعمل على تقديم نسخة تنال إعجاب الجميع وتبهر كل منتسبي اللعبة عالميا، خاصة وأن النسخة رقم 16 قد تم تنظيمها في شرم الشيخ ونالت إعجاب الجميع".

وكشف سامح الشاذلي رئيس اتحاد الغوص والإنقاذ أن الاتحاد يلقى كامل الدعم من جانب القيادة السياسية متمثلة في دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي يتابع كافة الاستعدادات ويقدم كافة التسهيلات من أجل نجاح البطولة".

الشاذلي: نثق في قدرة لاعبو منتخب مصر على تحقيق أفضل النتائج وحصد العديد من الميداليات

وأكمل "على الجانب الفني، تم اختيار أعضاء المنتخب بناء على نتائج كأس مصر الذي أقيم مارس الماضي، ويقوم الجهاز الفني برئاسة شريف حبيب باقامة معسكر مغلق للاعبين واللاعبات مع التدريب صباحا ومساء إلى جانب التدريبات البدنية، وكلنا ثقة في قدرتهم على تحقيق أفضل النتائج وحصد العديد من الميداليات".

وأتم سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ تصريحاته "ادعو الجمهور المصري لمساندة الفريق خلال البطولة، وتشجيع أبطال وبطلات مصر من أجل الوقوف على منصة التتويج ورفع العلم المصري عاليا".

الجدير بالذكر أن مصر سبق لها استضافة بطولة العالم للناشئين عام 2019 بالمياه المفتوحة في شرم الشيخ وحققت البطولة نجاح كبير على صعيدي التنظيم والنتائج.