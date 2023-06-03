الانتهاء من عمليات الإنقاذ بعد 18 ساعة من حادث أوديشا بالهند

أفاد المتحدث باسم وزارة السكك الحديدية الهندية أميتاب شارما بانتهاء عملية الإنقاذ بعد 18 ساعة تقريبا من وقوع حادث تصادم القطارات المروع بولاية "أوديشا" الهندية.

الانتهاء من عمليات الإنقاذ

وقال شارما حسبما ذكرت قناة إن دي تي في الهندية، اليوم السبت إنه "تم الانتهاء من عمليات الإنقاذ، والتركيز الآن ينصب على أعمال الترميم.

وكان وزير السكك الحديدية الهندي أشويني فيشناو قد تفقد صباح اليوم موقع الحادث لتقييم الوضع، وأعلن أنه سيتم تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث، الذي يعد أسوأ حادث قطارات تشهده البلاد منذ 20 عاما تقريبا.

ولقي 261 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 900 شخص أخرون بعدما اصطدم قطارا ركاب وقطار بضائع مساء أمس الجمعة في مدينة "بالاسور" بولاية "أوديشا" الشرقية وأوضح مسؤولون هنود أن أكثر من 3500 راكب كانوا على متن قطاري الركاب، مشيرين إلى أنه تم إنقاذ جميع الجرحى والركاب المحاصرين جراء الحادث

وفاة أكثر من 280 شخصا في تصادم عدة قطارات في بالهند

قتل أكثر من 280 شخصا وأصيب 900 آخرون جراء تصادم عدة قطارات في ولاية أوديشا شرقي الهند، حسبما قال مسؤولون.

ووصلت أكثر من 200 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث في منطقة بالاسور، حسبما قال الوزير الأول في أوديشا، براديب جينا.

يُعتقد أن قطار ركاب واحد خرج عن مساره قبل أن يصطدم بآخر على المسار المجاور في وقت متأخر من يوم الجمعة.

وقالت شركة السكك الحديدية الهندية إن القطارين هما كوروماندل إكسبرس وهاورا سووبرفاست إكسبرس

وقال سودهانشو سارانغي، أحد مسؤولي جهاز الإطفاء في أوديشا، متحدثا للصحفيين في موقع الحادث "انتشلنا الآن أكثر من 207جثة".

وأشار إلى أن الأرقام "قد ترتفع مع استكمال عملية" فحص العربات المقلوبة.

وقال جينا في وقت سابق إنه تمت الاستعانة بأكثر من 100 طبيب. وأضاف أن جهود الإنقاذ "تجري على قدم وساق".

وأعرب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، عن حزنه جراء الحادث وقدم تعازيه ومواساته لأهالي الضحايا والمصابين.

وكتب على تويتر "عمليات الانقاذ جارية في موقع الحادث وكل المساعدة الممكنة تقدم للمتضررين."

ووصف وزير الداخلية أميت شاه الحادث بأنه "مؤلم للغاية"