السبت 03 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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حل أزمة الزيادة السكانية في مصر مسؤولية الدولة والمواطن (شاهد)

الزيادة السكانية
الزيادة السكانية في مصر

 تعاني مصر من الزيادة السكانية منذ سنوات، رغم محاولات الدولة للحد منها  بإطلاق المبادرات المجتمعية لتقليل معدل المواليد، والذي بات أعلى من المعدل العالمي وتخطى كثير من دول العالم، وارتفع في بعض المحافظات مقارنة بالأخرى.

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المجلس الإقليمي للسكان بأسيوط يناقش جهود مواجهة الزيادة السكانية

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الحوار الوطني يخصص لجنة لمناقشة الزيادة السكانية| فيديو

 وأكدت هالة يوسف ممثل عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، أن حل الأزمة السكانية لا يقع على عاتق الدولة فقط، ولكن هناك مسئولية على المواطن أيضًا، وبالتالي هي مسئولية مشتركة بين الدولة والمواطن.

 وأضافت أن الممارسات المجتمعية مختلفة، وهناك مقترحات بالحوار الوطني لتشريعات تتضمن عدم توثيق الزواج دون سن الـ 18 سنة، وهناك مقترحات كثيرة بحاجة للمناقشة وصولًا لطرحها بطريقة رسمية.

 وأشارت يوسف خلال تصريحاتها غبر فضائية "القناة الأولى"، اليوم السبت، إلى أن صندوق الأمم المتحدة للسكان مشارك بقوة في مصر وخصوصًا على المستوى التوعوي، بالشراكة مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني، للتوعية المجتمعية، مستطردة:" نعمل دائمًا على الشراكة مع القطاع الحكومي بهدف وضع اتجاه سليم داخل المجتمع".

وتتسبب الزيادة السكانية في تكلفة اقتصادية أعلى، تكون عبئًا على المواطن والدولة وإعاقة مسيرة التنمية، وعلى مدار السنوات الماضية ارتفع معدل المواليد مقارنة بالوفيات في مصر، دفعت مصر إلى معدلات عليا في الإنجاب على مستوى العالم ومقارنة بدول أخرى.

 6 آلاف حالة ولادة يوميًا بمصر:

 وقد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر تستقبل أكثر من 6 آلاف حالة ولادة يوميًا، بمعدل 4 مواليد في الدقيقة، وقال مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: «عددنا وصل أربعة ملايين وتسعمائة وثمانية وسبعين ألفًا و333 نسمة، ومن الممكن أن يصل العدد إلى 105 ملايين نسمة في بداية يونيو المقبل».

 وأكد رئيس الجهاز المركزي، أن الزيادة السكانية في مصر وصلت إلى الترتيب الـ 15 على مستوى العالم في معدلات الإنجاب، مشيرًا إلى أن هناك 14 محافظة هي الأعلى في معدلات الإنجاب، على رأسها محافظة مطروح، لافتًا إلى أن هناك 9 محافظات الأقل إنجابًا منها المحافظات الحدودية مثل جنوب سيناء.

 وفي جلسات الحوار الوطني بدأ بحث أزمة الزيادة السكانية، وسبق علقت الدكتورة كريمة أبو النور، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، على القضية، قائلة : "إحنا داخلين على كارثة حقيقية بسبب الزيادة السكانية ولابد من الدولة كلها تعمل على حلها، والمشكلة السكانية الأخطر على الإطلاق من أي حاجة أخرى".

 

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